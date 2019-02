Sie hat den letzten Kampf verloren

Als sie 2015 die Diagnose Lungenkrebs bekam, nahm Irène Bodenmann-Meli den Kampf gegen die Krankheit an. Sie thematisierte ihre Erkrankung. Sie suchte die Öffentlichkeit und sprach oft von ihrem «Haustier», wenn sie den Krebs meinte. Sie engagierte sich für die Krebsliga, nahm selber die Dienste des Begegnungszentrums Turmhaus in Anspruch und posierte auf Plakaten fast ganz ohne Haare zusammen mit ihrem Sohn Lukas Bodenmann für eine Kampagne der Krebsliga. Die Plakataktion habe nur positive Reaktionen ausgelöst, sagte ihr Sohn.

Das Kämpfen war ihr als Tochter des zweifachen Schwingerkönigs Karl Meli quasi in die Wiege gelegt worden. Mit ihm zusammen eröffnete sie über dem Restaurant Sternen in Veltheim, das von der Familie geführt wurde, vor zehn Jahren ein kleines «Schwingermuseum». Es war kein Ort mit breiten Besucherströmen, sondern eher eine lebendige Erinnerung an Karl Meli, gezeigt wurden viele seiner Trophäen. Auch Irène Bodenmann-Meli hatte sich in den frühen Jahren des Frauenschwingens einen Namen als Kämpferin gemacht.

Von ihrem Vater hatte sie vor 15 Jahren das Restaurant übernommen, das sie trotz ihrer Erkrankung so lange wie möglich weiterführte. Als ihr Sohn noch zur Schule ging, hatte sie in der Beiz jahrelang einen Mittagstisch für Kinder aus dem Quartier angeboten. Als Alleinerziehende kannte sie die Probleme von Eltern, die keine Zeit haben, zu kochen. Ihren 56. Geburtstag beging sie im letzten November im Sternen mit einem Ausverkauf all dessen, was sie in der Beiz tagtäglich gebraucht hatte. Am Donnerstagnachmittag ist sie bei einer Freundin «friedlich eingeschlafen», teilte ein Familienmitglied mit. Was aus dem Sternen wird, ist noch unklar. (mgm) (Der Landbote)