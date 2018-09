Sie rätselte mit ihrer Mutter

Ein E-Bike oder doch ein konventionelles Velo? Lisa de Coppi ist bei der symbolischen Preisübergabe noch unentschlossen. Die 24-Jährige hat von den rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am «Landbote»-Sommerwettbewerb am meisten Glück gehabt: Sie wurde im aufwendigen Zufallsverfahren als Gewinnerin des Hauptpreises gezogen.

2000 Franken beträgt nun das Budget, mit dem sie sich beim Sponsor Bike World im Kesselhaus in Ruhe ein Fahrrad aussuchen darf.

Dass sie gewonnen hat, verdankt Lisa de Coppi ihrer Mutter, mit der zusammen sie die Lösungen gesucht hat. Diese sei fast ein bisschen ein Wettbewerbsprofi, habe schon oft etwas gewonnen, erzählt sie.

Zum Beispiel eine Reise an die Eishockey-WM in Russland. «Die war eigentlich für zwei, was in der Familie zu Diskussionen führte. Am Ende konnten wir dann zu dritt verreisen», sagt sie. Schwierig fand sie vor allem Bild 11, die 118 der Feuerwehr. Und das, obschon sie selbst bei der Stadt beschäftigt ist.

Für das letzte Bild, den Durchgang zwischen Obergasse und Graben habe sie zur Sicherheit einen Ausflug mit ihrer Mutter unternommen. Sonst sei das Rätsel nicht besonders schwer gewesen.

Alles Rätselprofis?

Dieser Eindruck bestätigte sich auch bei der Korrektur der Wettbewerbstalons. Selbst die beiden Bilder aus Effretikon vermochten kaum jemanden in Verlegenheit zu bringen, die Quote der korrekt ausgefüllten Wettbewerbstalons lag bei über 95 Prozent.

Einzelne Couverts waren aufwendig verziert, auch Danksagungen und Lob fand sich unter den Zuschriften. Die Ermittlung der Gewinnerinnen und Gewinner blieb davon unbeeinflusst, die Spielleitung aber hat sich gefreut und bedankt sich hiermit bei allen Mitspielenden, insbesondere auch allen, die diesmal leer ausgegangen sind.

Die Lösungen: Bild 1: Eishalle Deutweg; Bild 2: Platz beim Bezirksgefängnis; Bild 3: Judd-Brunnen Steinberggasse; Bild 4: Schulhaus Sennhof; Bild 5: Westminster-Pub, Effrektion; Bild 6: Brunnen vor Stadthaus; Bild 7: Minigolfanlage Schützhaus; Bild 8: Einkaufszentrum Rosenberg; Bild 9: Rathaus Durchgang; Bild 10: Technorama, Bild 11: Feuerwehrgebäude Winterthur; Bild 12: Teuchelweiher; Bild 13: Sportplatz Eselriet, Effretikon, Bild 14: Bahnhof Oberwinterthur; Bild 15: Bibliothek Veltheim; Bild 16: Durchgang Obergasse - Graben

(Der Landbote)