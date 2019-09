Sie setzt Kafka und King in Szene

In der Schweiz gibt es pro Jahrgang nur noch zwei Klassen von angehenden Buchhändlern. Eine in Winterthur, eine in Bern. Als derzeit Einzige macht Deborah Amolini ihre Lehre in einem Antiquariat.

Ihr Lehrbetrieb ist das Buchparadies Ruoss in der Winterthurer Altstadt, das Rahel-Medea Lang vor zehn Jahren übernommen hatte. Dieses trotzte bisher dem Trend der schliessenden Buchhandlungen und baute vor einem Jahr sogar noch aus.

«Anhand eines abgegebenen Bücherstapels erfährt man, für was sich eine Person bisher im Leben interessiert hat.»



Heute sind die rund 40’000 Bücher auf zwei Standorte verteilt. Die Unterhaltung im Ladengeschäft an der Tösstalstrasse 12, die Sach- und Fachbücher im zweiten Untergeschoss an der Obergasse 20.

Nach den Sommerferien startete Deborah Amolini ins dritte Lehrjahr. Sie beschreibt die Ausbildung als eine Mischung aus KV und Detailhandel. Sie lerne aber auch Berufsspezifisches, etwa wie man ein Buch empfiehlt, das man nicht gelesen hat: «Man erzählt etwas vom Autor und vom Verlag. Es hilft auch, wenn man die ersten paar Seiten liest. So bekommt man ein Gefühl für den Schreibstil.»

Ein Buch, zwei Geschichten

Für ihre 17 Jahre hat Amolini nicht nur viel gelesen, sondern auch einiges geschrieben: Artikel und Interviews für das Jugendmagazin «Tize», das sie mitleitet, sowie während der Sek ein ganzes Buch: «Rache – Schicksal einer Doppelgängerin». Erst später entdeckte sie die Liebe zu gebrauchten Büchern, die immer zwei Geschichten erzählen: «Anhand eines abgegebenen Bücherstapels erfährt man, für was sich eine Person bisher im Leben interessiert hat.»

Erst kürzlich habe ein Kunde einen Ordner mit originalen Apollo-Emblemen der Nasa sowie den Unterschriften der ersten sieben Astronauten vorbeigebracht. Offenbar war es eine Schweizer Firma, die damals die Schiffchen für die Stickereimaschine lieferte.

In den zwei Jahren, in denen Amolini nun fürs Antiquariat arbeitet, hat sie zwischen den Seiten der Secondhand-Bücher schon viel Schönes und Skurilles gefunden: Postkarten von 1920 mit holländischem Text, Familienfotos, Visitenkarten. Und als eine Kundin einen Stapel Erotikliteratur vorbeibrachte, versteckte sich in einem Tantrabuch eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen.

Katzen und Klassiker

Neben klassischen Aufgaben wie beraten und katalogisieren kümmert sich Deborah Amolini auch um den Instagram-Auftritt: «Social Media braucht es heute einfach fürs Geschäft.» Denn: «Wir Jungen werden auch in Zukunft noch lesen.» Mit 143 Followern gibt es da zwar noch viel Raum nach oben, doch schon ihr erster Beitrag von August 2017 zeigt, dass sie weiss, wie die Bilderplattform tickt: Ein Band von George R. R. Martins «Das Lied von Eis und Feuer» auf der Höhe des «Game of Thrones»-Fiebers, inszeniert auf einer Lichterkette.

Ein regelmässiger Gast auf der katzenverrückten Bilderplattfrom ist der Ladenkater «Gangster». Dieser ist dem Buchparadies am alten Standort zugelaufen und ging im Laden ein und aus, da Besitzerin Lang oberhalb des Lokals wohnte. Er schlief meist in einer Kartonkiste und sei bis zum Umzug der Kunden gewesen. Ansonsten zeigt Amolini vor allem populäre Klassiker wie «Es», «Herr der Ringe», «Pinocchio», «Mord im Orientexpress».

Kürzlich postete sie aber auch Schnappschüsse vom ersten Steampunk-Festival der Schweiz in Volketswil, wo das Buchparadies mit einem Stand präsent war. Der Ausflug in die Subkultur – die Szene verbindet viktorianische Elemente mit Science Fiction – habe sich gelohnt: «Wir hatten auch danach noch viele Anfragen.»

Heiner Gross ist gefragt

Als gut fürs Geschäft erwiesen sich auch die digitalisierten Bestände: «Wir haben schon Sachbücher in fast jedes Land geschickt», so Amolini. Für die günstigen Romane im Ladengeschäft würde sich eine Erfassung in der Datenbank nicht lohnen. Demgegenüber können die Bücher im Antikenschränkchen im zweiten UG ein paar tausend Franken kosten.

Besonders beliebt seien die beiden Winterthurer Gestelle am selben Standort: «Wir haben einige Stammgäste, die regelmässig vorbei kommen, um zu schauen, ob was Neues da ist.» So gebe es etwa vom Winterthurer Jugendbuchautor Heiner Gross einige vergriffene Titel, nach denen immer wieder gefragt werde.