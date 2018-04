Sie waren Pionierinnen des Frauensports

Ein Dreigangmenü, Abendkleider und als kleines Schmankerl eine Grussbotschaft von Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) – so beging die Damenriege des Turnvereins Pflanzschule am Samstag im Casinotheater die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Dass Frauen Sport treiben und sich im Verein organisieren, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Dass es auch eine Errungenschaft ist, zeigt der Blick in die Vereinsgeschichte. Als der Turnverein Pflanzschule am 26. Januar 1918 beschloss, eine Damenriege zu gründen, galt die körperliche Ertüchtigung von Frauen als unehrenhaft und unwürdig, während der Ertüchtigung der Männer im Zuge des Ersten Weltkrieges eine grosse Bedeutung zugeschrieben wurde.

12 machten den Anfang

Der TV Pflanzschule gehörte also zur Avantgarde. Im April 1918 versandte der Verein ein Propagandazirkular sowie eine Einladung an die im Quartier wohnhaften ledigen Töchter. Darin wies er auf Sinn und Zweck und die Vorteile des Turnens hin. Am 26. April 1918 kam es zur Gründungsversammlung. 12 Turnerinnen hatten sich gemeldet, drei liessen sich sogar in den Vorstand wählen: Emma Futterer als Präsidentin, Marie Schmalz als Aktuarin und Frieda Halbheer als Kassierin. Nur die Leitung des Turnbetriebs lag noch in männlichen Händen. Fritz Spielmann, der Leiter des Hauptvereins, nahm sich der Damenriege an. Fortan wuchsen die öffentliche Akzeptanz und die Mitgliederzahl.

Grosser Auftritt in Winterthur

Einen grossen Auftritt hatte die Damenriege am Eidgenössischen Turnfest in Winterthur 1936, an dem sie zwei Ehrendamen stellte und sich an einer sechsteiligen Nummer im Frauenturnen mit Medizinballübungen beteiligte. 1937, nach fast 20 Jahren, übernimmt mit Trudy Gubler erstmals eine Frau die Turnleitung.

Heute zählt die Damenriege 67 Mitglieder. 32 Aktivmitglieder trainieren jeweils am Dienstag in der Turnhalle Schönengrund. Die Wettkämpfe führen die Turnerinnen überall hin in der Schweiz – Gymnastik, Gerätekombination, Hochsprung und Pendelstafette lauten die Disziplinen. Auch für Nachwuchs ist 100 Jahre nach der Gründung gesorgt: Die Mädchenriege des TV Pflanzschule zählt aktuell 108 Turnerinnen. (mcl)