Sie wirten auch ohne Gäste weiter

Am Freitag hängten sich Gastronomen noch Regeln ins Fenster, die am Montag bereits wieder überholt waren. Am Wirtesonntag rief der Bundesrat den nationalen Notstand aus. Wer noch offen hatte, musste bis Mitternacht schliessen. «Viele haben schon vermutet, dass es so kommt und am Wochenende weniger bestellt», sagt Thomas Wolf, Präsident von Gastro Winterthur.

So verhängte etwa das Restaurant Strauss an der Stadthausstrasse schon vor einer Woche einen Bestellstopp und bot ab Freitag eine kleinere Karte an. «Am Montag haben wir für die Gäste die letzten Reste verkocht, die Mitarbeitenden konnten sich aus dem Frigo bedienen», erklärt Geschäftsleiter Massimo Balloi. Verschärft der Bundesrat in den nächsten ein bis zwei Wochen die Massnahmen nicht, überlegt er sich einen Lieferdienst.

Blanchiert und eingefroren

Kein Thema ist das für Gastropräsident Wolf, der im Bahnhöfli Wülflingen wirtet. Er hat seine Brigade am Dienstag ein letztes Mal aufgeboten, um zu putzen und Vorhänge zu waschen. Die Köche haben blanchiertes Gemüse und Entrecotes im Wert von je 200 Franken eingefroren. Vieles habe man auch an Nachbarn und die Mitarbeitenden verschenkt. Für einen Lieferdienst sei das Bahnhöfli zu wenig zentral: «Wegen den vier Wurstsalätchen lohnt sich das nicht.»

Dass viele Wirte zu einem anderen Schluss kommen, zeigen die neusten Zahlen von Eat.ch: «Wir haben 50 Prozent mehr Anfragen von Restaurants, die mit uns liefern wollen», so Sprecherin Séverine Götz. Im Raum Winterthur hätten sie derzeit dreimal so viele Anfragen wie in einer normalen Woche. Zum Schutz von Kunden und Kurieren empfiehlt die Marktführerin bei den Lieferplattformen im jüngsten Newsletter das bargeldlose Zahlen. Wer keinen Kontakt zum Kurier wünsche, könne dies im Kommentarfeld vermerken.

Spareribs bis an die Schwelle

Schnell umgeschalten hat der Ochsen in Marthalen. Schon am Dienstag lieferte der von Carmen Trüb geführte Gasthof die ersten Mittagsmenüs im Dorf aus. Auf Facebook dankt sie all den Gästen, die am Vorabend noch ein letztes Mal eingekehrt sind.

Auch Anica und Nicole Schmid wollen lieber ausliefern, als ausgeliefert sein. Die Schwestern wirten erst seit letzem Mai im Restaurant Augarten in Rheinau. «Daher mussten wir erfinderisch werden und den Lieferdienst ins Leben rufen», erklärt Nicole Schmid. Sie taten das bereits am Sonntag mit eigener Website und allem Drum und Dran: «Wir gehen für euch vor die Tür», heisst es da.

Auch eine Lieferkarte stellten sie kurzerhand zusammen. Mit Gerichten, die alles andere als typisch Take-away sind. Hausgemachte Nussravioli etwa, Spareribs oder aktuell Bierwurst mit Bratkartoffelstampf. Sie werden frisch gekocht, abgepackt und vakuumiert, so dass man sie gut aufwärmen kann. Aktuell schmeissen die Schwestern den Betrieb zu zweit, laufe der Lieferservice gut an, hole man die Mitarbeitenden zurück. In der Region liefern neu auch der Löwen in Neftenbach oder die Traube in Rudolfingen.

Entenleber über die Gasse

Roland König, Pächter und Küchenchef im Al Giardino in Winterthur, hält wegen des grossen Aufwands und unsicheren Ertrags nichts von einem Lieferservice: «Lebensmittel und Personal müssten vorhanden sein, ohne zu wissen, ob man ein Menü oder hundert verkauft», so König.

Er ging einen anderen Weg; sprach mit sechs Firmen aus der Nachbarschaft und bot am Mittwoch die ersten Mittagsmenüs an. Die Kunden holten die 36 vorbestellten Menüs durch den Hintereingang der Küche bei König ab. Der Küchenchef kassierte auch gleich persönlich ein. Ab Donnerstag gibts abends auch Rindstatar, Entenleberterrine und auf der Haut gebratenes Lachsfilet über die Gasse.

Das Frieden&Fisch in Oberohringen, das Café Auszeit in Wülflingen und der Frohsinn in Elsau stellen ebenfalls auf Take-away um.

Pascal Werner vom Restaurant Stadtrain startete am Mittwoch mit kleinem Angebot. «Wir sitzen alle im gleichen Boot», sagt er. Jetzt sei die Frage: «Wer macht das Beste draus?»

Für Alex Bindig, Pächter und Gastgeber im Trübli beim Neumarkt, kommt Take-away hingegen nicht infrage, da es mit Social Distancing nicht vereinbar sei: «Es geht bei uns allen um die Existenz. Aber wenn wir alle auf Take-away umstellen, wird es heikel.» Der Bundesrat habe schöne Worte gefunden, er vertraue auf die versprochenen Massnahmen, so Bindig. Untätig blieb er aber nicht. Über die sozialen Medien animierte er Gäste dazu, Gutscheine zu kaufen, was diese fleissig getan hätten. Und auch Ausliefern könnte er sich – ohne direkten Kundenkontakt – vorstellen. Zu nutzen weiss Bindig die Zeit jedenfalls auch so: Seit Mittwoch stellt er nun täglich ein Video mit einem «Quarantäne-Weintipp» ins Netz.

Abgezählte Eintrittskarten

Spezielle Regeln gelten im Restaurant Pionier im Superblock. Als Personalrestaurant darf es offen bleiben. Allerdings bietet die von den ZFV?Unternehmungen betriebene Kantine nur noch Take-away an: «Neben der AXA und der Winterthurer Stadtverwaltung beliefern wir zudem noch drei Kitas in Winterthur, Ohringen und Seuzach, welche auf die Verpflegungen angewiesen sind», so Betriebsleiter Felix Trottmann. Vor dem Eingang verteilt ein Mitarbeiter mit Handschuhen desinfizierte und abgezählte Karten. Um den nötigen Abstand sicherzustellen, muss der 31. Kunde draussen warten.

In der Axa-Kantine werden die Leute mit abgezählten und desinfizierten Karten empfangen. Bild: Rafael Rohner