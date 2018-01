Sieben Männer und zwei Frauen

Freundliche Händedrucke und fröhliche Gesichter am Stand der FDP Winterthur am Neumarkt. Die Liberalen hatten zum Wahlauftakt geladen und feierten am Samstagmittag den «Start in die heisse Phase» wie Fraktionschef Stefan Feer ankündigte. Unter die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadt- und Gemeinderat mischten sich prominente Mitstreiter wie Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) und SVP-Stadtrat Josef Lisibach. Dazu kamen ein bis zwei Dutzend Zuschauerinnen und Zuschauer.

Parteipräsident Dieter Kläy eröffnete den Anlass, derweil es an den Festbänken und rundum Gemüsesuppe, Glühwein und Dreikönigskuchen gab. Die FDP Winterthur verfolgt zwei Ziele für die Neuwahlen am 4. März: Die Wiederwahl des Vierertickets «Allianz starkes Winterthur» in den Stadtrat mit Barbara Günthard-Maier (FDP), Stefan Fritschi (FDP), Josef Lisibach (SVP) und Michael Künzle (CVP) als Stadtpräsident. Und: Die FDP will zwei Sitze mehr im 60-köpfigen Stadtparlament erobern. Aktuell hält die Partei deren sieben, von einer reinen Männerfraktion besetzt.

Die Parteiversammlung will den Wählerzugewinn mit Wahlkampfthemen wie etwa dem gleichberechtigten Miteinander aller Verkehrsmittel, der Schaffung von Arbeitsplätzen, Ausgabendisziplin, Sicherheit und einem reichhaltigen Kulturleben erreichen. Aber auch, indem sie die bisherigen sieben Gemeinderäte auf die ersten Positionen der Wahlliste 3 setzt, gefolgt von Carola Etter-Gick, Vizepräsidentin der FDP Winterthur, und Betriebsökonomin Romana Heuberger auf den Plätzen 8 und 9. Eine gemischte Fraktion sei ihr Ziel, sagte Etter nach der Veranstaltung.

Unzufrieden mit Platzierung

Der Parteivorstand hätte die beiden Frauen an die Spitze der Liste haben wollen, unterlag damit aber an der Parteiversammlung. Mit der Platzierung der Kandidatinnen ist Bea Schläpfer, Präsidentin der FDP-Frauengruppe, keineswegs zufrieden, wie sie am Rande der Veranstaltung bemerkte. «Wir werden eine eigene Plakatkampagne lancieren.»

Ein Zwischenfall mischte die Wahlveranstaltung während des Kurzvotums von Stadtrat Fritschi auf. Als dieser über seine Ziele im 2017 neu übernommenen Departement Technische Betriebe sprach, fuhr eine Seniorin sichtlich erbost dazwischen. Die Schliessung der Geisi-Sauna sei unerhört. Das werde ein Nachspiel haben. Unter weiteren heftigen Zwischenrufen der Dame räumte der vormalige Leiter des Sportamts ein, dass man als Stadtrat auch unpopuläre Entscheide fällen müsse, wie diejenige, «dass die Sauna kein Kerngeschäft der Stadt ist». (Der Landbote)