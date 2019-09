«Simply the Breast» – eine neue Brustkrebskampagne am Spital

Das Wortspiel «Simply the Breast», das sich auf einen Hit der Rocksängerin Tina Turner bezieht und gleichzeitig auf die Brust, ist vielleicht manchen zu gewagt, aber es ist gut. Mit dem Spruch werben das Kantonsspital Winterthur und die Krebsliga Zürich derzeit für einen Aktionsmonat und einen Aktionstag am 5. Oktober. An jenem Samstag wird am Graben über alles «rund um die Brust» informiert: Wie geht die Selbstuntersuchung, wie oft sollen sich Frauen von Fachleuten untersuchen lassen, in welchem Alter, und was ist vom Mammografie-Screening zu halten? Am 5. Oktober wird am Graben zudem ein «begehbares Brustmodell» präsentiert.

Das Brustmodell der Krebsliga. Bild: PD

Megaposter am Neubau

Gestern informierten die beiden Partner KSW und Krebsliga über diese neuste Kampagne und präsentierten dafür auch ein 45 Meter breites Werbeplakat. Darauf ist allerdings nicht die witzigere Version des Werbespruchs zu lesen, sondern die neutrale Aussage «Gemeinsam gegen Brustkrebs».

Das Poster ist nicht zu übersehen. Bild: PD via Facebook

Das Plakat ist prominent platziert an den oberen Geschossen des Neubaus, doch weil dieser so mächtig gross ist, wirkt das «Megaposter» gar nicht mal so megamässig. Der zehngeschossige Neubau hat inzwischen seine Höhe erreicht, heute feiern die beteiligten Handwerker Aufrichte, gleichzeitig gehen der Innenausbau und die Fassadenmontage weiter.

Pro und Contra Screening

Zu Brustkrebs-Erkrankungen und zur Vorsorge gibt es Zahlen und Fakten, es gibt aber auch kontrovers diskutierte Meinungen. Fakt ist: Brustkrebs ist in der Schweiz bei Frauen die mit Abstand häufigste Krebsart. Laut Mitteilung des KSW hat «jede achte Frau im Laufe ihres Lebens damit zu kämpfen». Jährlich erkranken gegen 6000 Frauen, mehr als 1400 sterben daran. Vier von fünf betroffenen Frauen sind über 50 Jahre alt. Fakt ist auch: Je früher Brustkrebs entdeckt wird, desto besser sind im Allgemeinen die Überlebenschancen der betroffenen Frauen.

Andreas Müller, Chefarzt und Leiter des Brustzentrums am KSW, rät: «Frauen zwischen 50 und 70 Jahren sollten alle zwei Jahre zur Mammografie.» Im Gegensatz zu vielen anderen Kantonen kennt der Kanton Zürich allerdings kein so genanntes Screening-Programm, bei dem alle Frauen ab 50 im Abstand von zwei Jahren zur Mammografie eingeladen werden. Die Kosten übernehmen dabei die Krankenkassen. Im Kanton Zürich wird zwar auch eine Mammografie alle zwei Jahre empfohlen, die Krankenkassen zahlen jedoch in der Regel nur alle drei Jahre. Eine Ungleichheit, die dem Föderalismus geschuldet ist.

Die Position der Krebsliga

Die Krebsliga empfiehlt die Screening-Programme und hat ein ausführliches Infoblatt dazu verfasst, das auch unerwünschte Auswirkungen der Früherkennung nicht verschweigt. Eine Mammografie kann Auffälligkeiten zeigen, obwohl gar kein Brustkrebs vorliegt.