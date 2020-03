Singende Kinder beschäftigen Stadtpolizei

Sie treten in wechselnden Formationen in der Marktgasse auf und immer wieder sind auch Kinder dabei, die mitsingen oder vor den Passanten den Hut schwenken. Die musizierenden Familien fallen stark auf – wegen des gellenden Gesangs und eben wegen der Kinder. Sie sind deshalb auch Thema unter den Gästen des Tchibo-Cafés. Immer wieder werde auch die Sorge geäussert, ob man hier Zeuge von Kinderarbeit werde, erzählen die Angestellten.

Für die Bewilligung von Strassenmusik ist die Verwaltungspolizei innerhalb der Stadtpolizei zuständig. Dort hat man denn auch Beschwerden erhalten und die Situation rechtlich abgeklärt. Man werde künftig «genau hinschauen» bei der Bewilligung, sagt Stapo-Sprecher Adrian Feubli. Grundsätzlich seien Darbietungen auch von Kindern oder Jugendlichen erlaubt, beispielsweise wenn in der Marktgasse eine Schulklasse auftrete.

«Falls der Verdacht aufkommt, Kinder könnten als reine Arbeitskraft benutzt und zum Beispiel an ihrem Recht auf Bildung gehindert werden, schauen wir uns die Sache genauer an»Adrian Feubli, Sprecher Stadtpolizei Winterthur

«Das Kindswohl steht bei unseren Abwägungen aber im Zentrum. Falls der Verdacht aufkommt, Kinder könnten als reine Arbeitskraft benutzt und zum Beispiel an ihrem Recht auf Bildung gehindert werden, schauen wir uns die Sache genauer an», sagt Feubli. Er weist jedoch auch darauf hin, dass vertiefte Abklärungen zu Familienstrukturen oder gar der Schulbildung die Aufgabe der Polizei bei der Bewilligung von Strassenmusik übersteige.

Minderheit einer Minderheit

Bei den musizierenden Familien, die der «Landbote» nicht konktaktieren konnte, handelt es sich offenbar um Angehörige der ethnischen Minderheit der Roma. In der Schweiz leben mehrere zehntausend Roma. In der medialen Berichterstattung geht es jedoch in den meisten Fällen um jenen wiederum sehr kleinen Teil dieser Minderheit, welcher beispielsweise im öffentlichen Raum musiziert oder durch eine nomadische Lebensweise auffällt.

Die Schweizer Roma Foundation in Zürich beklagt denn auch, dass aufgrund dieses gut sichtbaren Teils der ethnischen Gruppe immer wieder Vorurteile und Stereotypen über «die Roma» weiterverbreitet werden.

Problem ungelöst

Die musizierenden Familien beschäftigen indes nicht nur die Winterthurer Behörden. Ähnliche Fälle wurden vor etwas über einem Jahr aus Wil gemeldet. Und schon vor über zehn Jahren trieb das Thema die Luzerner Politik um. Unter dem Titel «Strassenmusik von Kindern verhindert Bildung und missachtet das Verbot der Kinderarbeit» wurde dort ein Postulat diskutiert. Es blieb ohne politische Konsequenzen.

Die rechtliche Problemstellung ist noch immer dieselbe wie heute:Strassenmusik fällt nicht unter das Arbeitsrecht, minderjährige Strassenmusiker verrichten demzufolge juristisch keine Kinderarbeit. Und wenn die Kinder tatsächlich mit ihren Familien und einem Touristenvisum im Land sind, dann fällt ihre allfällige Schulabsenz auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Schweizer Behörden.