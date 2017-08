Skorpion reiste im Gepäck nach Winterthur

Am Samstagabend wurde an einer Hausfassade an der Zürcherstrasse ein kleiner Skorpion aufgefunden. Stadtpolizisten haben das Tier mitgenommen und an den Tierrettungsdienst übergeben, teilt die Polizei mit. Gemäss Reptilien- und Gifttierexperte, Erich Hausammann von der Kantonspolizei Zürich, wurde das Tier vermutlich aus dem Tessin oder Italien eingeschleppt. Die rund 2-3cm- grosse Skorpionart werde oft unbemerkt im Gepäck nach Hause transportiert, heisst es weiter. Ihr Stich kann mit einem Bienenstich verglichen werden. Wer einen Skorpion findet, solle sich bei der Polizei melden. Die Tiere kommen über kurz oder lang mit dem Klima hier nicht zurecht. Es ist generell verboten, Tiere jeglicher Art auszusetzen. (far)