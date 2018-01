Smartvote für die Winterthurer Wahlen 2018

460 Kandidatinnen und Kandidaten auf 11 Listen stehen für das Winterthurer Parlament zur Wahl. Und dazu 11 Bewerberinnen und Bewerber für den Stadtrat. Wer sich mit dem Entscheid schwertut, wen er am 4. März wählen soll, hat ab heute die Online-Wahlhilfe Smartvote zur Verfügung.

Wie funktioniert Smartvote? Smart­vote ist eine Online-Wahlhilfe. Anhand eines Fragebogens zu verschiedenen politischen Themen kann man seine eigenen politischen Positionen mit den­jenigen von Kandidierenden und Parteien vergleichen und sich dann eine Wahlempfehlung erstellen lassen. Für die Winterthurer Wahlen umfasst der Fragebogen 48 Fragen; ganz allgemein etwa zur Erhöhung des Rentenalters, aber auch solche zu den Winterthurer Parkplätzen oder zu den Schulweghilfen.

Wer steht hinter Smartvote? Entwickelt und betrieben wird Smartvote von Politools, einem politisch neutralen, nicht gewinnorientierten Verein mit Sitz in Bern. Für die Winterthurer Wahlen 2018 ist der «Landbote» Medienpartner von Smartvote. Das Online-Tool gibt es seit 2003, vor allem die politischen Profile in Form einer Spinnengrafik gehören seither bei Wahlen in der Schweiz fast zum Standard. Die Wahlhilfe ist beliebt: Bei den nationalen Wahlen 2015 wurden über 1,3 Millionen Wahlempfehlungen ausgestellt.

Wo finde ich Smart­vote? Im Internet unter der Adresse smartvote.ch. Auf der Startseite können dann die Fragebogen für den Winterthurer Stadt- oder ­Gemeinderat angewählt werden. Klicken Sie unten auf die Bilder und Sie gelangen direkt zu den Winterthurer Fragebogen:

Für die Umfrage zu den Stadtratswahlen klicken Sie auf das Bild.