So will Autoneum die Kehrtwende schaffen

Bereits im Dezember hatte Autoneum vor einem Verlust im hohen zweistelligen Millionenbereich gewarnt. Am Mittwochmorgen bezifferte der Automobilzulieferer das Minus dann auf 77 Millionen Franken.

Und das obwohl Autoneum den Umsatz im letzten Jahr um 2,5 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Franken hatte steigern können – trotz schrumpfendem Absatzmarkt. Genützt hat es Autoneum nichts: Gegenüber dem Vorjahr brach der Gewinn um 152 Millionen Franken ein. 2018 hatte das börsenkotierte Unternehmen mit Sitz in Winterthur-Töss noch einen Gewinn von 74 Millionen Franken geschrieben.

Ein enttäuschendes Ergebnis

Es war ein Absturz mit Ansage, die Gründe sind seit längerem bekannt: Probleme in Nordamerika machen dem Konzern zu schaffen. Operative Ineffizienzen und Wertberichtigungen auf Werke in der Region frassen das Umsatzplus gleich wieder auf und ein Loch in die Konzernkasse. Allein die Abschreibungen und einmaligen Wertberichtigungen schlugen 2019 mit fast 200 Millionen Franken zu Buche.

Matthias Holzammer, der sein neues Amt als CEO im Herbst antrat, versuchte denn auch nicht, die Lage zu beschönigen: «Dieses Ergebnis entspricht weder unserem Potential noch unseren Ansprüchen.» 2019 sei eines der schwierigsten Jahre gewesen, auf eine Dividende soll verzichtet werden: «2020 wird ein Jahr des Aufräumens», kündete er an.

Die Ursachen der Krise

Bevor Holzammer erläuterte, wie er sein Haus in Ordnung bringen will, benannte er die wichtigsten Ursachen für die Krise, wobei die viele Probleme «hausgemacht» gewiesen seien. Etwa die aggressive Wachstumsstrategie, die unter anderem in der Lancierung von noch nicht serienreifen Produkten ihren Ausdruck gefunden habe. Zudem seien Leute mit «limitierter Erfahrung» eingestellt worden.

«Dieses Ergebnis entspricht weder unserem Potential noch unseren Ansprüchen.»Matthias Holzammer,

CEO Autoneum

Weitere Mängel verortete er im Management und im Controlling. Schliesslich sei die Produktion suboptimal aufgestellt gewesen. Um das Angebot sicher zu stellen, mussten Aufträge zwischen verschiedenen US-Werken verschoben werden. Und auch die Investitionen seien zu hoch gewesen.

Mehr Anteile in schrumpfendem Markt

Schliesslich kündete Holzammer einen «kompromisslosen» Turnaround an, insbesondere in Nordamerika. So soll die Effizienz und damit der Profit gesteigert werden, indem der Ausschuss reduziert, Maschinen besser ausgelastet, Lager abgebaut und die Anteil an rezykliertem Material erhöht wird. Der Abbau von Lagern und das Zurückfahren von Investitionen soll auch flüssige Mittel frei machen, sprich die Liquidität verbessern.

Weiter will Holzammer das Produktportfolio weiterentwickeln und Innovationen im Bereich Elektromobilität vorantreiben. «Wir haben uns viel vorgenommen», sagte er. Und: «Der Markt wird uns dabei nicht unterstützen.» Denn: Autoneum stellt unter anderem Abdeckungen, Isolationen, Dämpfungen und Messsysteme für den Automobilmarkt her, der im letzten Jahr um über fünf Prozent geschrumpft sei.Trotzdem zeigte sich Holzammer optimistisch: «Die Gewinnschwelle werden wir voraussichtlich 2021 erreichen.»

Kein weiterer Abbau in Winterthur

Letzes Jahr verhängte Autoneum im März einen Einstellungsstopp und gab im Dezember den Abbau von 15 Stellen am Hauptsitz in Winterthur bekannt. Mit weiteren schlechten Nachrichten für den Standort, an dem noch rund 200 Arbeitsplätze hängen, ist gemäss Holzammer in nächster Zeit aber nicht zu rechnen: «Wir beabsichtigen in Winterthur keine weiteren Massnahmen.»

Anders ist die Situation etwa in China, wo ein Werk geschlossen werden soll und der Corona-Virus die Produktion bremst. Seit Mitte Februar läuft diese wieder, aber noch nicht voll. Aktuell würden Urlaub und Überzeit abgebaut, es könne aber auch zu Entlassungen kommen.