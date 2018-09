Spitäler werden ihre eigenen Bauherren

Nun ist es quasi beschlossene Sache: Per Anfang 2019 erhalten das Kantonsspital Winterthur (KSW) und die Integrierte Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland (IPW) mehr unternehmerischen Spielraum. Der Kantonsrat hat die beiden neuen Gesetze gestern Nachmittag beraten und ist ganz auf der Linie mit dem Regierungsrat, was nicht überrascht. Die zuständige Kommission hatte die Entwürfe schon vor Monaten mit 13:2 Stimmen durchgewinkt. Denn nach dem wuchtigen Doppel-Nein an der Urne zur Umwandlung der Spitäler in Aktiengesellschaften im vergangenen Jahr hatte der abtretende Gesundheitsdirektor Anfang Jahr zwei neue Vorschläge präsentiert, die auch der Mehrheit im linken Lager unverdächtig scheinen mussten, nämlich «Zwillingsgesetze», wie sie analog seit Anfang Jahr fürs Universitätsspital (USZ) und für die Psychiatrische Universitätsklinik (PUK) gelten.

Was sich ändert:



Rechtsform: Was das KSW bereits ist, wird nun auch die IPW: eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigenem Spitalrat, dem obersten Leitungsorgan.

Bauten: Neu plant und baut nicht mehr die Kantonsverwaltung. KSW und IPW werden von Mietern zu Investoren und Bauherren, der Kanton überträgt ihnen das Baurecht. Finanzieren müssen sie die Vorhaben selbst, rechnen aber mit erheblich kürzeren Fristen und daher fortan gleich langen Spiessen wie die Konkurrenz der anderen Spitäler.

Finanzen: Kredite für ihre Bauten dürfen KSW und IPW künftig am privaten Kapitalmarkt aufnehmen. Auch der Kanton kann ihnen Grundkapital (Dotationskapital) vergeben. Neu ist die Höhe dafür nach oben offen. Ab drei Millionen entscheidet weiterhin aber der Kantonsrat. Neu sind KSW und IPW nicht mehr dem kantonalen Finanzhaushaltsrecht unterstellt. Die direkte finanzpolitische Kontrolle durch das Parlament entfällt.

Was (praktisch) gleich bleibt:



Politische Kontrolle: Beide Anstalten bleiben im Besitz des Kantons, ihm obliegt nach wie vor die politische Kontrolle. Der Regierungsrat legt in der Eigentümerstrategie Ziele und Vorgaben fest, die das Parlament später genehmigt. Er stellt Anträge ans Parlament zum Dotationskapital und wählt die Mitglieder des Spitalrats, des obersten strategischen Organs. Zudem genehmigt die Regierung den Geschäftsbericht und verabschiedet die Jahresrechnung. Die meisten dieser Entscheide muss das Parlament genehmigen.

Personal: Die KSW- und IPW-Angestellten unterstehen weiterhin dem kantonalen Personalrecht.

Die Spitaldirektionen hätten sich hier mehr Spielraum gewünscht, etwa bei den Salären, den Ferien oder den Arbeitszeiten. Beim Personal wollten die Ratslinke und die Mitte den Gesetzen gestern nochmals ihren Stempel aufdrücken. Bisher konnte das Personalreglementwider die Kantonsnorm lediglich «falls aus betrieblichen Gründen erforderlich» angepasst werden, eine starre Regelung. Eine Kommissionsminderheit um SP, AL und Grüne wollten künftig Abweichungen hinnehmen, sofern diese zur «Konkurrenzfähigkeit» und «Förderung von fortschrittlichen Arbeitsverhältnissen» beitrügen. Die Sozialpartner, namentlich die Gewerkschaften, müssten aber ihren Segen dazu geben, dies als Puffer für mögliche Abweichungen nach unten. «Denn das Personal ist es, das einen solchen Betrieb ausmacht», betonte Andreas Daurù (SP, Winterthur) abermals. Das stellte auch Lorenz Schmid (CVP, Männedorf) nicht in Abrede. Er hätte es dennoch anders formuliert und künftig Abweichungen «aus betrieblichen Gründen oder zur Vermeidung von Nachteilen des Spitals auf dem Arbeitsmarkt erforderlich sind» hingenommen.

Beide scheiterten mit ihren Anträgen bei beiden Vorlagen. Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) hatte an die Notwendigkeit einheitlicher Regelungen für alle vier kantonalen Spitäler plädiert. Gerne werde man allerdings prüfen, ob und inwiefern das kantonale Personalrecht Wettbewerbsnachteile für die vier Spitäler mit sich bringen könne. Er versprach eine «grosszügige Auslegung» des Reglements im Sinne der Antragsteller. Konkret geht es etwa um die Einführung einer fünften Ferienwoche, die sich die KSW-Direktion bisher aus Feier- und Bonustagen zusammenschustern musste.

Problem Überkapazitäten

Gar nicht erst eintreten auf die Gesetze wollten AL und Grüne. Ihrer Meinung nach wird die politische Kontrolle durch den Kanton empfindlich stark beschnitten. Über die meist millionen-schweren Investitionen kann dieser fortan nicht mehr mitbe­stimmen. «Fakt ist, dass die Spitäler derzeit Überkapazitäten schaffen. Wer aber trägt das Risiko und bezahlt, wenn das KSW in finanzielle Schieflage gerät? Die Steuerzahler», mahnte Kathy Steiner (Grüne, Zürich). Das Problem der Überkapazitäten, befand wiederum Schmid, müsse man alsbald auf politischer Ebene regeln. «Hier sind wir gefordert, nicht die Eigentümer!» Die vom Regierungsrat für das KSW und die IPW jeweils beschlossene Eigentümerstrategie diskutiert das Parlament erst nächste Woche. Der Linken greift diese, kaum erstaunlich, viel zu wenig.

(Landbote)