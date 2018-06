Stadion Steinberggasse

«2:0» oder «2:1» – die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Albani sind zuversichtlich: Die Schweiz gewinnt! Selbst der Costa-Rica-Fan traut seiner Mannschaft nicht viel zu. «Nein, das Unentschieden schaffen sie nicht», meint er. Die Stimmung ist anfangs verhalten. Zwei Kinder rennen mit Schweizer Fahnen in den Händen zwischen den Judd Brunnen hin und her, sie spielen Fangen. Die Erwachsenen sind derweil in Gespräche vertieft. Nach 6 Minuten werden diese aprubt unterbrochen. Goalie Yann Sommer rettet die Situation. «Phuuu, war das knapp!»

Immer wieder bleiben Passanten stehen, viele setzen sich dazu. Die Stimmung wird merklich angespannt, die Gäste verfolgen konzentriert den Match. Dann schreien die Leute vor dem Insieme plötzlich auf. Kurz darauf jubeln auch die Fans vor dem Albani und dem Gwölb! Wie eine Echowelle hallen die Freudenrufe durch die Steinberggasse, die Übertragungen beim Gwölb und dem Albani sind leicht verzögert.

Zwei junge Frauen umarmen sich, sie können es kaum fassen. Das 1:0 für die Schweiz brachte die Erlösung. Nach der Pause stimmen zwei Fans «Oh Embolo, oh Embolo» an. Doch die Euphorie wird in der 56 Minute jä beendet: Tor für Costa-Rica. Ein Fan hält die Faust in die Luft. Aus dem Jugendhaus ertönen Jubelrufe. Dort haben sich also jungen Costa Ricaner versammelt – sie spielen Billiard.

Ernüchterung zum Schluss

Wieder jubeln die Fans, doch nicht allen ist klar warum: «Brasilien führt 2:0, die Schweiz kann nun auch verlieren und wäre trotzdem weiter», klärt jemand seinen Nachbarn auf. Spannung kommt erst in den letzten Minuten nochmals auf. 87. Minute – das 2:1. Doch die Ernüchterung folgt sogleich mit dem Penalty für Costa Rica. «Los, zum Insieme, sonst ists ja nicht spannend», ruft jemand. (Der Landbote)