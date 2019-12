Stadt baut 22 Studentenwohnungen

Es soll wieder Leben einkehren in das alte Restaurant« Löwengarten» an der Wildbachstrasse 18. Gleich hinter der ZHAW plant die Stadt 22 neue Studentenwohnungen. Die Lage und das Gebäude des ehemaligen Restaurants «Löwengarten» seien optimal dafür, schreibt die Stadt Winterthur in einer Mitteilung.

Bereits zum nächsten Studienstart im Herbst 2020 sollen die Wohnungen bezugsbereit sein. Für das Auffrischen der Räumlichkeiten und die zusätzlichen Nasszellen und Küchenzeile hat die Stadt 1,17 Millionen gesprochen.

Die Liegenschaft ist seit 1940 im Besitz der Stadt Winterthur und steht heute leer. Das Quartierrestaurant schloss bereits 2011, danach wurde das Gebäude als Jugendherberge und Asylunterkunft zwischengenutzt.