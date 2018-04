Stadt ehrt «Igelmutter» Erika Heller

Rund fünfzig Jahre lang hat Erika Heller ehrenamtlich die Igelstation Winterthur betrieben. Für diesen grossen Einsatz hat die 78-Jährige von der Stadt Winterthur eine Sitzbank mit Widmung im Wildpark Bruderhaus erhalten.

Mit dem Aufbau der Igelstation Winterthur vor rund fünfzig Jahren habe Erika Heller Pionierarbeit für notleidende Igel geleistet, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Mit grossem Engagement habe Heller bei sich zuhause in Seen rund 13'000 Igel ehrenamtlich gehegt und gepflegt.

Nun könne sie diese Aufgabe dem Tierschutzverein Winterthur und Umgebung übergeben. Der Verein übernimmt einen Teil der Infrastruktur sowie die Freiwilligen der Igelstation, die sich weiter engagieren möchten. (far/sda)