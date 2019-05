Stadt feiert 25 Jahre Sportpass

Was 1994 mit den Freibädern Oberwinterthur, Wülflingen, Wolfensberg und Töss begann, ist heute nicht mehr wegzudenken. Das Winterthurer Verbundbillet für sportliche Aktivitäten, der Sportpass, wurde vor 25 Jahren gegründet.

Mittlerweile gehören auch die Freibäder Elsau, Effretikon, Neftenbach, Rickenbach, Schlatt, Seuzach und Wiesendangen zum Verbund. Neben Freibäder aus der ganzen Region gehört auch der Skillspark, die Kletterhalle 6a in Winterthur, die Eishalle Zielbau Arena sowie das Eisfeld Effretikon dazu.

Auch andere Städte haben solche Angebote, wie die Stadt aber in der Mitteilung betont, sei die Pionierarbeit in Winterthur geleistet worden. Den Sportpass in Winterthur gibt es in diversen Varianten. Am beliebtesten ist jedoch der klassische, er erlaubt den Eintritt in sämtliche Freibäder und Eisanlagen. Dieser werde bewusst günstig angeboten, heisst es in der Mitteilung weiter, die Stadt wolle so die Bevölkerung Bewegung und Sport animieren.

Im Jubiläumsjahr können sich Besitzer des klassischen Sportpasses aber auf zusätzliche Leistungen freuen. Jeweils am 25. des Monates können sie gratis in den Skillspark, schreibt das Sportamt in einer Mitteilung. (gvb)