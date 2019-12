Stadt gibt nach: Pilzkontrolle neu am Sonntag

Weil das Lebensmittelinspektorat neu vom Kanton geführt wird, hat die Stadt Winterthur die Pilzkontrolle neu organisiert. Stadtgrün übernimmt die Leitung von der Stadtpolizei und reagiert auf die Kritik, die der Landbote publik gemacht hatte. Wie bisher werden zwischen August und Oktober zwei Kontrolltermine angeboten, aber neu findet einer dieser Termine wieder am Sonntagnachmittag statt und nicht mehr am Montagmorgen. Der zweite Termin findet wie anhin am Mittwochnachmittag statt.

Neue Verträge mit Partnergemeinden

Wie die Stadt Winterthur in einer Mitteilung schreibt, wird die neue Pilzkontrolle ins Areal Büel an der Hochwachtstrasse ziehen. Durch die Neuorganisation müssen die Verträge mit den umliegenden Gemeinden verhandelt werden. Für die Partnergemeinden wird die Pilzkontrolle dadurch etwas günstiger, neu bezahlen sie 30 Rappen pro Einwohner, statt 35. Für Winterthurerinnnen und Winterthurer ist die Kontrolle kostenlos.