Stadt meldet erstmals seit sechs Jahren eine stabile Sozialhilfequote

Mit 5,6 Prozent lag die Sozialhilfequote Ende 2018 gleich hoch, wie Anfang des Jahres. Dies obwohl die Zahl der Frauen und Männer, die Sozialhilfe erhielten oder Zusatzleistungen bezogen um 138 auf 7573 Personen zunahm. Weil gleichzeitig die Zahl der Einwohner stieg, blieb der die Sozialhilfequote stabil. Dasselbe konnte das Sozialdepartement letztmals 2013 berichten.

Einen der Gründe für die positive Entwicklung vermutet Sozialvorstand Nicolas Galladé (SP) in der anhaltend guten wirtschaftlichen Lage. Die Sozialen Dienste vermochten 425 Sozialhilfebezüger in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 50 mehr als zuletzt. Wahrscheinlich auch darum, weil die Stadt zusätzliche Sozialarbeiter eingestellt hat. So konnten die Bezüger intensiver betreut werden. Insgesamt erhielten Ende vergangenen Jahres 4576 Frauen und Männer Sozialhilfe, 105 mehr als 2017.

Mehr Zusatzleistungen

Die Zahl der Sozialhilfefälle stieg um 2,3 Prozent und damit langsamer als in den vergangenen Jahren. In die andere Richtung zeigt die Entwicklung bei den Zusatzleistungen zu AHV und IV. Diese wuchsen um 3 Prozent. 4203 Personen benötigen zu ihren Renten zusätzliches Geld.

Die Kosten für die soziale Sicherheit wuchsen weiter an und betrugen 121 Millionen Franken (2017: 113). Neben Sozialhilfe und Zusatzleistungen waren Gesetzesänderungen bei Heimplatzierungen (plus 4 Millionen) und bei der Integration von Flüchtlingen (plus 4 Millionen) der Grund. Neu muss dafür die Stadt bezahlen.

Düster sind die Aussichten für über 45-Jährige, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Ihre Chancen, es zurück auf den Arbeitsmarkt zu schaffen, nehmen ab. Dieser Trend lasse sich nur mit mehr Mitteln für Aus- und Weiterbildung wenden, sagt Sozialvorstand Galladé.