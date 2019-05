Stadt muss Schulhaus Wallrüti sichern

Am 19. Mai wird über den Neubau des Schulhauses Wallrüti abgestimmt. Dann entscheidet das Stimmvolk über einen 28 Millionen Kredit. Noch bevor die Bevölkerung zur Urne schreitet, muss die Stadt aber für knapp 200 000 Franken an der Statik des Schulhauses nachbessern.

Ein neues Gutachten zeigt, dass die Korrosion zwar noch nicht an den Hauptträgern nagt und dies auch bis zur Fertigstellung des allfälligen Neubaus nicht tun wird. Aber das Gutachten zeigt auch: Es braucht mehrere Massnahmen. So muss der Erdbebenschutz verbessert und gewisse Wände gesichert werden. Dazu installiert die Stadt einen Brandmeldeanlage, das schreibt die Stadt Winterthur in einer Mitteilung.

Gleichzeitig teilt die Stadt mit, dass Schulweghilfen beibehalten werden sollen, dies weil so die jüngsten Verkehrsteilnehmenden geschützt werden können. Neu werden die Schulweghilfen aber in die Kompetenz des Departements für Schule und Sport gelegt. Eine polizeiliche Schulhilfe sei nicht mehr zeitgemäss. Weil der Fussgänger eh Vortritt habe, brauche es keinen polizeilichen Lotsendienst, so die Stadt. (gvb)