Stadt muss wegen Radongas handeln

Das krebserregende, radioaktive Radongas findet man nicht nur in Häusern in den Berggebieten, sondern auch im Mittelland. Im Kanton Zürich sticht insbesondere Winterthur heraus. Laut der Radonkarte des Bundes gilt für weite Teile der Stadt ein mittleres Radonrisiko (siehe Karte unten). Bis heute wurden in Winterhur in mehreren Hundert Gebäuden Radonmessungen durchgeführt. In rund zehn Prozent der Fälle wurde der neue, seit 2018 geltende Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter überschritten. Für die meisten dieser Gebäude besteht laut der revidierten Strahlenschutzverordnung des Bundes eine Sanierungspflicht.

Der Stadtrat schreibt in seinem letzten Umweltbericht, dass die aktuell grösste Strahlenbelastung in Winterthur vom natürlich im Boden vorkommenden Radongas ausgehe. Wörtlich heisst es in diesem Zusammenhang: «Es kann zu Strahlenschäden im organischen Gewebe kommen.»

Radon ist denn auch in der Schweiz laut Bund die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Das Risiko an Krebs zu erkranken hängt dabei von zwei Faktoren ab: Von der Höhe der Radonkonzentration im Haus und der Dauer des Aufenthalts in den belasteten Wohnräumen.

Zu hohe Radonwerte in 10 von 35 Gebäuden

Da Kinder und Jugendliche einen besonderen Schutz verdienen, hat Winterthur bereits in den Jahren 2011 bis 2013 Radonmessungen in Schulhäusern und Kindergärten durchführen lassen. In 10 von 35 Gebäuden wurde damals ein zu hoher Radonwert festgestellt. In den Jahren 2014 bis 2018 liess die Stadt bei den betroffenen Objekten entsprechende Sanierungen durchführen (Der «Landbote» berichtete). «Bei allen Objekten wird der Grenzwert jetzt eingehalten», sagt der zuständige Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) auf Anfrage.

Bisher hat die Stadt aber nur in jenen Schulhäusern Messungen durchgeführt, in denen «aufgrund der Bausubstanz das Risiko erhöhter Radonkonzentrationen vermutet werden konnte». Da die revidierte Strahlenschutzverordung des Bundes (2018) jetzt aber verlangt, dass in allen Einrichtungen mit Personen bis zum 18. Altersjahr Radonmessungen durchgeführt werden müssen, hat die Stadt reagiert. «Wir haben eine spezialisierte Firma damit beauftragt, in allen Schulhäusern und Kindergärten Radonmessungen durchzuführen», sagt Stadtrat Altwegg. Er weist darauf hin, dass der Gebäudepark, der durch die Abteilung Schulbauten betreut wird, insgesamt 123 Gebäude umfasst.

Stadt erwartet Resultate Ende 2020

Die Messgeräte wurden in der Zeit von April bis August 2019 ausgelegt und werden von April bis August 2020 wieder eingesammelt. «Die Resultate wurden uns von der beauftragten Firma auf Ende 2020 in Aussicht gestellt», sagt Altwegg. Auch jene 35 Schulhäuser und Kindergärten, die bereits in früheren Jahren gemessen wurden, werden nun nochmals nach dem offiziellen Messzyklus untersucht. «Einerseits damit alle Gebäude nach denselben Standards gemessen worden sind und andererseits um sicherzustellen dass die Sanierungsmassnahmen auch effektiv sind.»

Doch nicht nur die Stadt nimmt Geld in die Hand, um Radonmessungen und entsprechende Gebäudesanierungen durchzuführen. Gefordert sehen sich auch private Immobilienbesitzer. Auch wenn sie vom Kanton nicht dazu verpflichtet werden können Messungen durchzuführen – abgesehen bei Privatschulen und Kitas – machen es dennoch einige aus Verantwortung ihren Mietern gegenüber. So zum Beispiel die Immobilienfirma Terresta AG, welche allein in Winterthur rund 1300 Mietwohnungen bewirtschaftet. Geschäftsführer Renzo Fagetti räumt im Gespräch mit dem «Landboten» ein, dass Radon bei der Immobilienbewirtschaftung in Winterthur bisher nur ein «Randthema» war. Einzig in einigen Altstadt-Liegenschaften bei denen die Böden nicht versiegelt waren, habe man in den letzten Jahren entsprechende Sanierungen vorgenommen.

Terresta will Radon in Häusern messen

Terresta sei aber derzeit daran «für alle unsere Liegenschaften einen eigenen Belastungskataster zu erstellen», sagt Fagetti. «Wir wollen in den nächsten zwei Jahren sämtliche Schadstoffbelastungen erfassen und analysieren. Dazu gehören auch Messungen von Radon.» Sobald die Bestandesaufnahme über die jeweiligen Schadstoffbelastungen in den Liegenschaften abgeschlossen sei, werden man eine Prioritätenliste erstellen, die aufzeige, was kurz-, mittel- und langfristig saniert werden müsse, erklärt Fagetti.

«Wir sind uns der Radon-Thematik durchaus bewusst», sagt auch Samuel Schwitter, Geschäftsführer der Genossenschaft Gaiwo. «Bei zwei Umbauten haben wir bewusst mechanische Lüftungsanlagen eingebaut, um eine Verbesserung der Wohnhygiene zu erreichen, mit dem positiven Nebeneffekt, dass wir so auch die Radonsituation verbessern können.»

Doch nicht alle Immobilienunternehmen und Vermieter in Winterthur nehmen das Radonproblem gleich ernst. Und längst nicht alle führen in ihren Liegenschaften Messungen durch. Obschon es in Winterthur ein mittleres Radonrisiko gibt, war das gesundheitsgefährdende Gas beispielsweise beim hiesigen Hauseigentümerverband «schon länger nicht mehr ein Thema», wie es dazu auf Anfrage heisst. Ist also der Mieter in der Radonfrage der Willkür des Vermieters ausgeliefert? «Nein», heisst es dazu von Seiten des Kantons.

Auch Mieter können aktiv werden

«Ist ein Mieter unsicher, ob in seiner Liegenschaft eine erhöhte Radonkonzentration besteht, kann er selber Dosimeter, also Messgeräte zur Messung der Strahlendosis, bestellen und auslegen», sagt Nadia Vogel, Sektionsleiterin Strahlung bei der kantonalen Baudirektion. «Es ist jedoch sicher von Vorteil, wenn er dies mit Wissen des Vermieters tut.» Sollte die Auswertung der Messung dann zeigen, dass der neue Referenzwert von 300 Bq/m3 überschritten ist, «ist der Liegenschaftsbesitzer verpflichtet eine Sanierung vorzunehmen», sagt Vogel.

Zu den vom Bund anerkannten Radonfachleuten gehört der Winterthurer Architekt Ruedi Loosli. Er führt in der Stadt regelmässig Radon-Messungen durch und macht auch entsprechende Sanierungen. «Ich erlebe es immer wieder, dass der Radon-Referenzwert in Winterthur überschritten wird», sagt Loosli. «Dies ist bei 20 Prozent aller Messungen der Fall.» Dabei gewann er eine erstaunliche Erkenntnis. «Die Geologie machts möglich, dass in einer Liegenschaft in Winterthur der Radon-Referenzwert massiv überschritten wird, während im Nachbarhaus Radon kaum feststellbar ist», sagt Loosli. Deshalb habe auch die Radonkarte des Bundes «nur eine sehr begrenzte Aussagekraft».