Stadt plant 10. Schulpavillon

Weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Winterthur stetig wächst, hat der Stadtrat in den letzten sechs Jahren bei verschiedenen Schulen ergänzende Pavillons aufstellen lassen. Diese machen vor allem dann Sinn, wenn es kurzfristige Schwankungen bei den Schülerzahlen gibt, etwa, wenn in einem Quartier kräftig gebaut wird. Werden die Bauten nicht mehr gebraucht, können sie auch gezügelt werden.

Als Nächstes soll das Schulhaus Wülflingerstrasse einen zweigeschossigen Pavillonbau erhalten. Es wird der zehnte Modulbau dieser Art in Winterthur sein. Für die neun bestehenden Pavillons hat die Stadt bereits über 26 Millionen Franken ausgegeben.

Die Stadt ist verpflichtet, Aufträge öffentlich auszuschreiben (Submission). Anlässlich der Planung des neuen Pavillons hat der Stadtrat beschlossen, die Eignungs- und Zuschlagskriterien für die Vergabe solcher Modulbauten neu zu definieren, wie er in einer Mitteilung schreibt. Zudem will er den Auftrag nicht nur für den Pavillon Wülfingerstrasse ausschreiben, sondern gleich für alle anfallenden Modulbauten in den nächsten fünf Jahren.

Nicht einzeln ausschreiben

Es sei nicht so, dass man mit den aktuellen Modulbauten nicht ­zufrieden sei, sagt Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne). «Aber wir möchten eine Sammelsubmission machen, um in den nächsten Jahren nicht immer jeden Pavillon einzeln ausschreiben zu müssen.» Dabei sei durchaus denkbar, dass wieder der bisherige Anbieter zum Zug komme.

Die neuen Eignungs- und Zuschlagskriterien sind aktuell noch nicht öffentlich. Laut Altwegg hat man sich aber bemüht, die Kriterien möglichst genau festzulegen, um Unklarheiten zu vermeiden. (mif)