Stadt prüft Wellness-Oase im Polizeigebäude

Wo die erste Badeanstalt in Winterthur war, könnte nach dem Auszug der Polizei ein Wellness untergebracht werden: Für das Haus an der Badgasse 6, die sogenannte «Bädermoschee», wird die Stadt Winterthur die Idee einer Wellnessnutzung vertieft prüfen.

Das neue Polizeigebäude der Stadt Winterthur soll Ende 2022 fertig sein, wie die Departemente Kulturelles und Dienste sowie Bau am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die Polizei wird ab 2023 das neue Gebäude beziehen. Damit werden die Liegenschaften am Obertor sowie an der Badgasse für eine neue Nutzung frei.

In fünf Jahren zieht die Polizei aus dem Gebäude am Obertor. Bild: Marc Dahinden

Die Stadt Winterthur führt nun für diese Liegenschaften eine Machbarkeitsstudie für die Klärung der weiteren Nutzung durch. Vorgesehen ist auch eine öffentliche Veranstaltung. Die Studie soll Anfang 2018 vorliegen.

Für die Bädermoschee gibt es bereits aus einer Testplanung aus dem Jahr 2013 die Idee einer neuen Wellnessnutzung. Dieser Ansatz soll noch einmal vertieft geprüft werden. Allenfalls komme dann die Zusammenarbeit mit einer externen Investor in Frage.

Es sei denkbar, dass die Liegenschaften erst längerfristig einer neuen Nutzung zugeführt werden sollen, heisst es weiter. Für diesen Fall soll eine Zwischennutzung mit minimalen Anpassungen der Bausubstanz geprüft werden. (far/sda)