Stadt verzichtet auf Kleinkraftwerk

Obwohl der Stadtrat den Ausbau der Eigenproduktion durch erneuerbaren Energien fördern will, will er das Kleinwasserkraftwerk im Winterthurer Stadtacher nicht realisiert. Das Kleinwasserkraftwerk wäre nicht wirtschaftlich, teilt die Stadt mit. Zudem seien die ökologischen Anforderungen an Wasserkraftwerke zu hoch. Aus diesen Gründen reicht der Stadtrat beim Kanton kein Konzessionsgesuch ein.

Für den Bau des Kleinwasserkraftwerk Stadtacher wären Investitionen von über zwei Millionen Franken und Betriebskosten von rund 40 000 Franken jährlich notwendig. Ab 2018 sieht der Bund mit der Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) keine Förderung von Wasserkraftwerken unter einer Leistung von einem Megawatt mehr vor.

Die Leistung, die das Kleinwasserkraftwerk Stadtacher erreichen würde, sei zu gering, um eine Vergütung zu erhalten, heisst es in der Mitteilung weiter: «Ohne KEV-Vergütung könnten nicht einmal die laufenden Kosten gedeckt werden.»

Sollten sich die Rahmenbedingungen verbessern, würde die Realisation des Projekts erneut geprüft werden. Stadtwerk Winterthur werde weiterhin Investitionen in erneuerbare Energieproduktionen prüfen und diese, sofern sie wirtschaftlich sind, den politischen Gremien unterbreiten. (far)