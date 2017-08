Stadt will mehr Büros im Superblock

Im Winterthurer Superblock wird gebaut: Die Verwaltung braucht mehr grosse Sitzungszimmer, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Dafür greift sie auf die Reservefläche im vierten Stock des Gebäudes zurück. Die erwarteten Kosten betragen 1,3 Millionen Franken.

Die Stadtverwaltung befindet sich seit 2015 im Superblock. Mittlerweile hat sich gezeigt es ein paar Anpassungen braucht. Neben der Verwaltung wünschen sich auch die vorberatenden Kommissionen des Grossen Gemeinderats grosse Sitzungszimmer im modernen Verwaltungsgebäude. Ausserdem werden mehr Arbeitsplätze benötigt.

Die Reservefläche im vierten Stock bietet genügend Platz dafür. Der Stadtrat hat 1,3 Millionen an gebundenen Ausgaben bewilligt, um noch in diesem Jahr im Parterre des Superblocks ein grosses Sitzungszimmer zu bauen und im vierten Stock ein Grossraumbüro, zwei grosse Sitzungszimmer sowie zwei Räume für Projektarbeit zu schaffen. (far)