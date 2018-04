Stadt zahlte 50'000 Franken an Karls Gassenschau

Der Winterthurer Stadtrat verfügt über einen sogenannt freien Stadtratskredit. Er darf einmalige Ausgaben bis zu 200 000 Franken tätigen. Für das bekannte Varieté-Theater Karls kühne Gassenschau griff er gleich zweimal in die Kasse, wie erst jetzt bekannt wird.

Shuttlebusse finanziert

Ein Blick in die Jahresrechnung der Stadt zeigt, dass das Theater in der letzten Saison über 25 000 Franken vom Stadtrat erhielt. Das Geld floss jedoch nicht direkt: Mit dem Betrag finanzierte der Stadtrat zahlreiche Shuttlebusse, welche die Besucher nach den Vorstellungen in Hegi zurück an den Hauptbahnhof brachten. Nach jeder der insgesamt 92 Vorstellungen fuhren mehrere Stadtbusse. Gleich viel Geld sprach der Stadtrat schon 2016.

«Keine Subventionen»

Stadtbus-Vorsteher Stefan Fritschi (FDP) sagt, die Gassenschau strahle als kultureller Event «in die ganze Schweiz aus» und auch das industrielle Erbe Winterthurs käme im Theater zum tragen. Bei den Krediten handle es sich nicht um Subventionen. Das Theater selber wirbt seit Jahren damit, dass es ohne Subventionen auskommt. (mpl)