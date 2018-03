Stadtbus immer pünktlicher

Die Pünktlichkeit der Winterthurer Busse verbessert sich stetig. Wie Stadtbus mitteilt, sind die hiesigen Busse in den letzten zwei Monaten in 93,8 der Fälle pünktlich gewesen. Im vergangenen Jahr hatte dieser Wert bei 92,6 Prozent gelegen, im Jahr 2016 bei 90,8. Unpünktlich gilt ein Bus ab einer Verspätung von drei Minuten.

Dank Leitstelle und moderner Technologie kann Stadtbus die Abweichungen vom Fahrplan jeweils genau erfassen (siehe Grafik).

Im Durchschnitt ist die Linie 11 am pünktlichsten. Die Busse sind in beiden Richtungen bloss in 2,2 Prozent der Fälle verspätet. Die Linie 660 hingegen schneidet mit 9,4 Prozent verspäteter Fahrten zurzeit am schlechtesten ab.

Gemäss Stadtbus ist die Verbeserung der Pünktlichkeit vor allem auf Anpassungen am Fahrplan zurückzuführen. Eine weitere Steigerung wird mit der Umsetzung der letzten Etappe der vierten Teilergänzungen der S-Bahn im Dezember dieses Jahres erwartet.

(huy)