Stadtbus verliert Passagiere in der Region

Winterthur ist eine Autostadt: Der Anteil derer, die mit dem ÖV unterwegs sind, ist vergleichsweise tief. Im letzten Jahr hat nun die Passagierzahl auf den regionalen Buslinien, die von der Stadt in die Vororte führen, sogar noch abgenommen, wie aus dem Geschäftsbericht von Stadtbus hervorgeht. Demnach sank die Fahrgastzahl auf diesen Linien von 1,79 Millionen im vorletzten Jahr auf noch 1,65 Millionen, ein Rückgang von fast acht Prozent.

Man sei vom Rückgang «sehr überrascht», heisst es im Editorial, das von Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) und Stadtbus-Direktor Thomas Nideröst gezeichnet ist. Eine Begründung bleibt aus, vielmehr werden Fragen gestellt: «Findet hier eine unerwünschte Veränderung des Modalsplits statt (Modalsplit = Verteilung der Reisenden auf die verschiedenen Verkehrsmittel) oder sinken die Pendlerbewegungen zur Stadt Winterthur?» Hoffentlich werde es gelingen, den Trend dank des Ausbaus beim letzten Fahr­planwechsel zu brechen. Es handle sich um den «grössten Angebotsausbau seit 30 Jahren».

Weniger Fahrkilometer

Zumindest teilweise lässt sich der Passagierrückgang vermutlich mit den im Vergleich zu 2017 verringerten Frequenzen auf einzelnen Regionallinien erklären, die sich in tieferen Fahrplan­kilometerzahlen ausdrücken. Dagegen ist die Einwohnerzahl in den Vorortgemeinden gestiegen. Über das ganze Streckennetz gesehen, nahm bei Stadtbus letztes Jahr die Passagierzahl leicht um gut ein Prozent auf 27,86 Millionen zu, dies dank eines Zuwachses von gegen zwei Prozent im innerstädtischen Verkehr. Die Summe der in der Stadt zurückgelegten Fahrkilometer stieg auf über 4,3 Millionen.

Finanziell ist Stadtbus im vergangenen Jahr gut gefahren: Bei einem Ertrag von 51,5 Millionen Franken beträgt der Gewinn 607000 Franken. Dieser wird, so heisst es im Kommentar zur Jahresrechnung, vollständig der Betriebsreserve zugewiesen. (Landbote)