Stadtpräsident Künzle: «Wir kämpfen um jede Stelle»

Vor den eigentlichen Traktanden gab am Montag im grossen Rat die Standortpolitik zu reden: Die angekündigten Wegzüge von Zimmer Biomet und Wärtsilä nach Zug und Frauenfeld sowie der Stellenabbau bei Rieter: «Wir können nur hoffen, dass nicht weitere Unternehmen die gleichen Überlegungen machen», sagte SVP-Fraktionspräsident Thomas Wolf. Als Ursache identifizierte er die «gewerbefeindliche», links-grüne Politik der letzten Jahre und zählte auf: Die Stadt gibt ihr Land nur noch im Baurecht ab, der günstige Atomstrom wurde aus dem Angebot gekippt und die Parkplatzverordnung sei nicht wirtschaftsfreundlich.

Ähnlich argumentierte FDP-Fraktionspräsident Urs Hofer. Sei Appell an den Stadtrat: «Hört euch die Argumente der lokalen Wirtschaft vorbehaltlos an.» Zudem müsse sich die Stadtregierung nun noch dringender mit den finanzpolitischen Herausforderungen beschäftigen.

SP schlägt Mindestsatz vor

«Die verlorenen Steuereinnahmen schmerzen auch uns», begann SP-Fraktionspräsident Roland Kappeler seine Erklärung. Allerdings machte er als Übel den interkantonalen Steuerwettbewerb aus: «Die Kantone ruinieren sich darin gegenseitig.» Um Einhalt zu bieten, brauche es einen nationalen Mindeststeuersatz. Was die Wegzüge von Wärtsilä und Zimmer Biomet angeht, wagte Kappeler eine provokative These: «Vielleicht sind die Konzerne, die wegen ein paar Steuerprozenten abwandern, selbst das Problem.»

Natürlich wünsche er das Wort, sagte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) und wählte erneut beschwichtigende Worte. «Die gelassene Reaktion heisst aber nicht, dass wir einfach zuschauen», stellte er klar. Man habe Kontakt mit den drei Unternehmen aufgenommen. Weiter listete er auf, was es in den letzten Tagen nicht in die Schlagzeilen schaffte. Zum Beispiel hätten sich in den letzten sieben Wochen 20 Unternehmen gemeldet, die gerne nach Winterthur kommen würden. Die 500 neuen Stellen würden das Minus von 350 mehr als wett machen.

Räte sollen positiv reden

Er könne nachvollziehen, dass die Leute beunruhigt sind: «Jeder Arbeitsplatz und Steuerfranken, den wir verlieren, schmerzt», sagte er und liess dem ein Aber folgen: «Wir dürfen nicht ins Wehklagen verfallen und Sündenböcke suchen.» Dies schade dem Image der Stadt, mahnte er und erinnerte an den Satz von SVP-Kantonsrat René Isler: «Winterthur ist das Griechenland der Schweiz.» Dieser werde ihm bis heute um die Ohren gehauen und habe viel Geld gekostet. Danach setzte er zu einer Brandrede an: «Tausend Unternehmen sind zufrieden mit der Stadt.» Und: «Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz.» Schliesslich beschwor Künzle die Standortvorteile und forderte die Gemeinderäte dazu auf, es ihm öffentlich gleichzutun und dem Image zuliebe besser über ihre Stadt reden.