Stadtpräsident Nummer zwei?

Die wohlüberlegten gedruckten Worte sind ihm als Bibliothekar sicherlich lieber als schrille Töne. Aber um hitzige Wort­gefechte wird Wolfgang Giella in den nächsten Monaten kaum herumkommen. Der Leiterder ZHAW-Hochschulbibliothek auf dem Sulzer-Areal startet in Gossau SG aus der Poleposition in den zweiten Wahlgang fürs Stadtpräsidium. Der Mann aus Chur mit Arbeitsplatz in Winterthur greift also in der St. Galler Provinz nach der Macht. Skurril genug: Den Anstoss für die Kandidatur gab offenbar ein Inserat einer überparteilichen Findungskommission, bei dem Giella bei der Zeitungslektüre hängen geblieben war. Giella kam, sah und holte 2312 Stimmen, über 300 mehr als der gut vernetzte Unternehmer aus dem Gossauer CVP-Filz. Giella selbst wird sich erst nach einer möglichen Wahl im Mai einer Partei anschliessen.

Ein Teilzeit-Stapi?

Wird mit dem 52-jährigen Ex-SPler möglicherweise ein zweiter Stapi in Winterthur arbeiten, mit eigenem Büro, in Sichtweite des Superblocks? Die Frage ist schnell beantwortet: Nein. In der viertgrössten St. Galler Stadt ist das Stadtpräsidium ein Vollzeitamt. (hit)