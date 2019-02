Stadtrat Galladé ist Papi geworden

Am 8. Februar kam im Kantonsspital Winterthur die kleine Noelia zur Welt. Damit wird Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP) im Alter von 43 Jahren zum ersten Mal Vater. Dem Kind und der Mutter, Galladés Ehefrau Martina Rüegg, gehe es bestens, wie Galladé auf Anfrage des «Landboten» bestätigt.

Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ein Mitglied des Stadtrats im Amt Nachwuchs bekommt. Von den Stadtratskollegen gab es an der Sitzung am Mittwoch diverse Kleider für Noelia. Galladé bezieht, verteilt auf die kommenden Wochen, seinen Vaterschaftsurlaub. Dieser wurde just Anfang Jahr für alle städtischen Angestellten auf 15 Tage erhöht. (mig)