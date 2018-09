Stadtrat soll besser begründen

Es war eine Premiere: Urs Glättli (GLP) machte erstmals vom neuen Instrument der parlamentarischen Initiative Gebrauch. Damit will er den Stadtrat dazu verpflichten, gebundene Ausgaben besser zu begründen. «Die Macht des Stadtrats ist riesig», sagte Glättli.

Denn 80 Prozent aller Ausgeben, die der Stadtrat spreche, seien gebunden. Die parlamentarische Initiative verlangt darum, dass gebundene Ausgaben von einmalig über 1 Million Franken und jährlich wiederkehrend über 250 000 Franken online amtlich veröffentlicht und vom Stadtrat begründet werden. Ergänzend gehöre eine Rechtsmittelbelehrung dazu.

Flut von Einsprachen befürchtet

Wenig Sympathie für diesen Vorschlag hatte Roland Kappeler (SP): «Die parlamentarische Initiative ist ein Bürokratiemonster. Es gibt keine Machtsituation. Vielmehr muss der Stadtrat teils Feuerwehreinsätze leisten, weil Beschlüsse schnell gefällt werden müssen.» Kappeler befürchtete zudem, die verlangte Rechtsmittelbelehrung führe zu einer Flut von Einsprachen.

«Vertrauen ist gut, Kontrolle besser.»



Urs Hofer (FDP) sagte, für den Gemeinderat seien in Zusammenhang mit gebundenen Ausgaben zwei Dinge störend: Der Rat werde umgangen und könne, wenn er die Einschätzung zur Dringlichkeit nicht teile, nichts unternehmen, weil er keine vollständigen Informationen habe. Das Instrument sei deshalb sinnvoll. Tobias Brütsch (SVP) ergänzte: «Vertrauen ist gut, Kontrolle besser.»

Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) sagte, der Stadtrat mache ob diesem Vorstoss keine Freudensprünge. Er sprach von einer «handstreichartigen Kompetenzreduktion der Exekutive.»

Es sei keineswegs so, dass der Stadtrat den Gemeinderat umgehen wolle: «Wir entscheiden über die Gebundenheit stets sehr gewissenhaft.» Doch das Parlament wolle immer mehr Kompetenzen an sich reissen, obwohl einst der Gemeinderat das herrschende Kompetenzgefüge festgelegt habe. «Das sollten Sie nun nicht einfach umkehren», appellierte Künzle an die Runde.

Mehrheit für die Initiative

Der Rat entschied anders und 28 Mitglieder, vor allem von bürgerlicher Seite, unterstützten die Initiative vorläufig. Nötig gewesen wären nur 20 Stimmen. Nun wird das Geschäft der Aufsichtskommission zugewiesen und dort beraten.

