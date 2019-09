Stadtwerk hat über 40 Kunden den Strom abgestellt

Etwa 650 Kunden musste Stadtwerk Winterthur bislang pro Jahr betreiben, weil sie ihre Stromrechnung partout nicht bezahlten, auch nach der x-ten Mahnung nicht. Anfangs diesen Jahres standen Forderungen von insgesamt 250'000 Franken aus. Eine Garantie dafür, dass das Geld nach einer Betreibung tatsächlich fliesst, gibt es nicht. Der Strom hingegen floss weiter. «Viele Kunden nahmen die Betreibung deshalb bewusst in Kauf», sagt Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP).

Seit Anfang Jahr packt Stadtwerk säumige Stromkunden nun härter an und hat beim Inkasso die Schraube angezogen: Den renitentesten stellt sie den Strom ab. Das scheint zu wirken, auch präventiv. Nicht wenige Betroffene, so Fritschi, seien wenig später am Stadtwerk-Hauptsitz an der Schöntalstrasse vorstellig geworden und hätten das Geld bar auf den Tisch gelegt. «Das zeigt uns auch, dass die finanziellen Mittel teilweise eigentlich vorhanden wären» In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung tue es halt besonders weh, wenn nichts mehr aus der Steckdose komme.

41 Kundinnen und Kunden hat Stadtwerk in den letzten neun Monaten sprichwörtlich den Stecker gezogen. Gemessen an den rund 70'000 installierten Stromzählern im Stadtwerk-Gebiet sind das lediglich 0,05 Prozent. Doch 50'000 Franken kamen so wieder herein, immerhin ein Fünftel der offenen Beträge.

Zu den Betroffenen gehören laut Fritschi normale Haushalte, aber auch Gastronomen und Besitzer inzwischen leerstehender Gebäude.

Smart-Metering gab Ausschlag

Die rechtliche Grundlage dafür, den Strom abzustellen, gäbe es schon seit acht Jahren. 2011 wurde die entsprechende Verordnung angepasst. Doch nicht die schlechter gewordene Zahlungsmoral der Stadtwerk-Kunden gab den Anstoss für das striktere Inkasso, sondern technische Hürden. Seit Mitte Jahr verbaut Stadtwerk in sämtlichen Haushalten sogenannte Smart Meter. Das sind digitale Stromzähler, mit denen die Verbrauchsdaten zentral ablesen kann, und auch die Kunden vor Ort. Ziel ist es, die Energieströme im Netz besser kontrollieren und ausgleichen zu können, auch ein Mittel, um die Netzspannung stabil zu halten.

«Mehrere Versuche, Prepaid ins Smart Metering zu integrieren, sind gescheitert»Dietmar Schenk, Stadtwerk

Nur, in das neue Smart-Metering-System korrespondiert nicht mit demjenigen System, mit dem Stadtwerk säumige Kunden bislang disziplinierte: Per Prepaid-Karte nämlich, auf die man sein Strom-Guthaben laden konnte. «Mehrere Versuche, Prepaid ins Smart Metering zu integrieren, sind gescheitert», sagt Dietmar Schenk, der bei Stadtwerk das Rechnungswesen leitet. In eine neue IT-Lösung hätte man offenbar mehrere hunderttausend Franken investieren müssen. «Da haben wir uns entschieden, das Inkasso umzustellen.»

Vorbild sind die EWZ

Dabei geht Stadtwerk nach dem Vorbild stadtzürcher EWZ vor, die einen Ansatz gefunden hat, den Strom «besonders sozialverträglich» zu kappen. Nach mehreren Mahnungen folgt ein Telefongespräch, und wenn das nichts nützt, werden zwei Stadtwerk-Mitarbeiter zu Hause vorstellig. «Im Gegensatz zu früher suchen wir heute gezielt das persönliche Gespräch», sagt Schenk. Auch Härtefälle berücksichtige man. Familien mit Babys oder Kleinkindern, sowie Personen, die krankheitsbedingt auf Strom angewiesen seien, stelle man den Strom nicht ab.

Theoretisch liesse die städtische Verordnung für die Abgabe von Elektrizität sogar Spielraum, Kunden das Gas abzudrehen oder die Wasserzufuhr zu begrenzen. Doch beides ist laut dem Stadtwerk-Inkasso-Chef «kein Thema».