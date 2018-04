Stadtwerk schreibt satten Gewinn

Das Geschäftsjahr 2017 verlief für Stadtwerk Winterthur sehr erfolgreich. Bei einem Umsatz von 236 Millionen Franken resultiert ein Gewinn von 28 Millionen Franken, nach Abgabe von 11,5 Millionen Franken in die Stadtkasse. Nebst dem guten finanziellen Geschäftsgang hätten weitere positive Ereignisse das Jahr 2017 geprägt, teilt Stadtwerk mit: Die Rückkehr des Betriebs ins angestammte Departement Technische Betriebe sowie der Antritt einer neuen politischen und operativen Führung.

Stadtwerk habe die Turbulenzen der vergangenen zwei Jahre gut überstanden. «Das zweite Halbjahr 2017 stand mit dem Antritt von Stadtrat Stefan Fritschi als neuem Departementsvorsteher sowie von Marco Gabathuler als neuem Direktor unter dem Zeichen eines Neustarts», heisst es in der Mitteilung weiter. Bei Stadtwerk Winterthur sei wieder Ruhe eingekehrt, was die Geschäftstätigkeit positiv unterstützte. (far)