Starker Abschluss mit kleinem Schönheitsfehler

Für einmal gibt es wieder gute Wirtschaftsnachrichten für Winterthur. Sulzer hatte ein gutes Jahr, was sich bald auch für die Stadt auszahlen dürfte – in Form von höheren Steuereinnahmen. Im letzten Jahr konnte der Industriekonzern den Umsatz auf 3,7 Milliarden Franken steigern. Organisch, sprich durch eigene Kraft, sind die Erlöse um rund 11 Prozent gewachsen. Berücksichtigt man auch die Zukäufe von Unternehmen – im letzten Jahr übernahm Sulzer die schottische Alba Power und die texanische GTC Technology – belief sich das Wachstum gar auf 13 Prozent.

Sulzer setzte nicht nur mehr um, sondern gab auch weniger aus – und wurde somit profitabler. So schrieb der Konzern im letzten Jahr einen Reingewinn von rund 158 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es noch 116 Millionen Franken gewesen. Das entspricht einem Plus von rund 35 Prozent. Hintergrund ist ein Sparprogramm, das Sulzer im letzten Jahr abgeschlossen hat. Über vier Jahre verteilt sparte der Konzern insgesamt 253 Millionen Franken ein, davon 23 im letzten Jahr. Obwohl das Sparprogramm beendet ist, stellte CEO Gregoire Poux-Guillaume bei der gestrigen Medienkonferenz im Zürcher Hotel Widder klar: «Wir werden unsere Kosten auch weiter aggressiv managen.»

Ein Franken mehr pro Aktie

Pro Aktie stieg der Gewinn 3.50 auf 4.50 Franken. Nun will der Verwaltungsrat die ordentliche Dividende an der Generalversammlung vom 15. April von 3.50 auf 4 Franken erhöhen.

Zum Umsatzwachstum haben drei von vier Divisionen beigetragen: Beim Pumpengeschäft gab es ein Plus von 15 Prozent, wobei zwei Grossaufträge für Wasserpipelines aus Saudi-Arabien im ersten Quartal rund 9 Prozent davon ausmachen. Auch das Servicegeschäft ist gewachsen und trug zehn Prozent zum Umsatzwachstum bei. Am meisten legte aber die Sparte Chemtech zu und zwar um rund 18 Prozent. Nur die noch junge Division «Applicator Systems» ist um 7 Prozent geschrumpft. Die Sparte verkauft Produkte zum Verpacken, Mischen und Applizieren von Materialien an Kunden aus der Gesundheits-, Zahnmedizin-, Klebstoff- und Kosmetikbranche.

Ein Minus beim Makeup

Die Kosmetik war dabei das einzige Sorgenkind. Sie schrumpfte um 14 Prozent und riss damit die ganze Sparte ins Minus. Dass es auf dem Beauty-Markt hapert, ist seit längerem bekannt. So berichtete etwa die «Handelszeitung» im Herbst, wie Social-Media-Stars den Kosmetikriesen die Kunden abjagen und mit Lieferanten arbeiten, die schnell auf spontane Änderungswünsche reagieren können. Sulzer habe sich darum neu aufgestellt, so Poux-Guillaume, der von einem vorübergehenden Rückgang spricht: «Wir erwarten im nächsten Jahr auch im Bereich Beauty wieder ein Wachstum.» An der positiven Prognose – ein Plus von einem bis drei Prozent beim Umsatz fürs Jahr 2020 – hält der Sulzerchef fest.

Auch wegen des Coronavirus macht er sich keine allzu grossen Sorgen. In China betreibt Sulzer fünf Fabriken: «Mittlerweile wird in allen Werken wieder gearbeitet», sagt Poux-Guillaume. Von den Mitarbeitenden seien 73 Prozent wieder am Arbeitsplatz, die Produktion sei zu 40 Prozent ausgelastet. Er geht von einem schwachen ersten Quartal aus, ist aber überzeugt: «Das gleicht sich im Lauf des Jahres wieder aus.»

Mehr als Öl und Gas

Schon bei der Präsentation der Zahlen betonte Poux-Guillaume, dass Öl und Gas nur 28 Prozent des Geschäfts von Sulzer ausmachen. Die Zahl wiederholte er bei der Fragerunde im Anschluss immer wieder. Zudem wies er darauf hin, dass der Wassermarkt mit einem Anteil von 31 Prozent heute wichtiger sei. Sulzer soll nicht als zu abhängig vom Ölgeschäft wahrgenommen werden. Der Konzern will im Ölgeschäft nicht wachsen, aber auch nicht aussteigen. Aufträge würden sehr «selektiv» angenommen.

Poux-Guillaume übt sich auch in Selbstkritik: «Die Kommunikation war in der Vergangenheit nicht ideal.» Damit sich das künftig ändert, hat Sulzer mit Domenico Truncellito einen neuen Kommunikationschef eingestellt. Und so fasst Poux-Guillaume zusammen: «Wir müssen nicht unser Geschäft ändern, sondern wie man uns wahrnimmt.»