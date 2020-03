Starker Anstieg der Corona-Fälle am KSW – Personal aufgestockt

Auch in Winterthur hat sich die Corona-Situation verändert: Am Kantonsspital ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Seit dem vergangenen Mittwoch wurden am KSW weitere 16 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit steigt die Zahl der registrierten Infizierten auf total 21.

«18 Personen sind derzeit zu Hause in Quarantäne», sagt KSW-Sprecher Michael Springenfeld. Und zwar für mindestens zehn Tage. Diese Personen weisen jedoch alle einen milden Verlauf der Krankheit auf. Neu ist, dass sich unter den positiv getesteten Corona-Fällen jetzt auch drei Personen befinden, die hospitalisiert sind. Über ihren genauen Gesundheitszustand ist jedoch nichts bekannt.

Massiv mehr Verdachtsfälle

Vor zehn Tagen startete das KSW den Betrieb des Abklärungspavillons neben dem Spitalgebäude, der eine Trennung von den «normalen» Notfällen von den Corona-Verdachtsfällen ermöglicht. Nachdem anfänglich nur relativ wenige Personen den Triage-Pavillon durchliefen, zeigt sich heute ein komplett anderes Bild. «Von Freitag bis Sonntag haben wir im Pavillon insgesamt 182 Personen abgeklärt», sagt Springenfeld. «Die Tendenz ist derzeit stark steigend.»

Allein am Montagmorgen sind zwischen 8 und 11 Uhr insgesamt 40 Personen auf das Coronavirus getestet worden. Springenfeld richtet folgenden Appell an die Bevölkerung: «Es ist weiterhin wichtig, dass nur Personen zum Triage-Pavillon kommen, die vom Hausarzt oder vom Ärztefon angewiesen wurden, dies zu tun. Wir machen keine Tests bei Personen, welche keine oder nur milde Symptome haben und keine Risikofaktoren aufweisen.» Personen mit milden Symptomen sollen sich ohne Test zu Hause konsequent in Selbstisolation begeben und erst wieder arbeiten, wenn sie gesund sind, sagt Springenfeld.

Mehr Personal

Durch die hohe Zahl an Abklärungen im Triage-Pavillon kam das Personal an seine Belastungsgrenzen. Man habe deshalb jetzt die Zahl der Mitarbeitenden im Pavillon aufgestockt, erklärt Springenfeld. «Es arbeiten nun zwölf Personen im Triage-Pavillon, den wir in einem Zweischichtbetrieb führen.» Der Pavillon ist täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. «Da wir immer mehr Abklärungen machen, kann es zu Wartezeiten kommen», sagt Springenfeld. Der Wartebereich ist ein gegen Regen geschützter Unterstand, hat aber offene Wände, «um eine möglichst gute Durchlüftung zu gewährleisten». Man solle sich deshalb wettergerecht anziehen, damit man nicht frieren müsse.

Helfer dringend gesucht

Doch der Arbeitsaufwand ist nicht nur im Triage-Zelt ziemlich gross. «Die Arbeitsbelastung ist im Spital als Ganzes derzeit hoch», sagt Springenfeld. «Durch organisatorische Massnahmen und die Absage von nicht dringlichen Eingriffen können wir unsere Ressourcen auf die Bewältigung der Corona-Krise konzentrieren.» Doch das allein reicht nicht. Letzte Woche suchte das KSW via Inserat Leute, die aufgrund der ausserordentlichen Corona-Situation temporär zur Verfügung stehen und bereit sind, mitzuarbeiten. «Bis heute haben wir über 60 Bewerbungen erhalten», sagt Springenfeld. «Derzeit suchen wir insbesondere ausgebildete Pflegefachfrauen mit Erfahrung im Bereich Akutspital.» Man habe auch Bewerbungen von Studierenden erhalten, sagt Springenfeld. «Diese können wir als Pflegehilfen einsetzen.» Sehr willkommen seien vor allem Medizinstudenten. «Sie können sich direkt online bei uns bewerben.» Vor einigen Tagen hat der Kanton für die Spitäler einen Besucherstopp verhängt. Laut Springenfeld halte sich die Bevölkerung «zum allergrössten Teil» an das Verbot.