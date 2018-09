Start-Ziel-Sieg für Karin Mettler

Das dritte Friedensrichteramt in der Stadt Winterthur bleibt gewissermassen in der Familie: Mit Karin Mettler hat sich am Sonntag die Tochter der zurückgetretenen Verena Mettler-Späni durchgesetzt. Sie erreichte im zweiten Wahlgang 12 944 Simmen, über 4800 mehr als ihre verbliebene Kontrahentin, die amtierende Stadtrichterin Gabi Bienz. Für Mettler war es ein Start-Ziel-Sieg. Sie hatte ihren Wahlkampf früh lanciert, mit Plakaten, Inseraten und Standaktionen auf der Gasse. Den ersten Wahlgang entschied sie klar für sich, verfehlte in einem Viererfeld nun knapp das absolute Mehr. Mettler konnte bei ihrer Kandidatur auf die Unterstützung nicht nur der SVP, für die sie offiziell antrat, sondern auch von Grünen und EVP zählen. Hingegen war Gabi Bienz, trotz ihrer Mitgliedschaft in der CVP, ohne Unterstützung ihrer Partei als Unabhängige ins Rennen gestiegen. CVP-Präsident Andreas Geering begründete die Stimmfreigabe seiner Partei mit dem Parteienproporz, wonach das Amt der SVP zustehe.

Die Tendenz herausgespürt

Mettler selbst führt ihre Wahl auf ihre Qualifikation zurück: «Ich habe eine Mediationsausbildung und Erfahrung im Schlichten.» Das sei von den Wählern wahrgenommen und ihr auf der Gasse auch zurückgemeldet worden. Sie habe eine Tendenz herausgespürt, dass sie gewinnen würde, sagt Mettler. «Aber bei einer Wahl weiss man das nie.»

«Ich habe eine Mediationsausbildung und Erfahrung im Schlichten.»Karin Mettler

Zum Umstand, dass sie in die Fussstapfen ihrer Mutter tritt, sagt Mettler: «Das tut nichts zur Sache. Ich mache meinen eigenen Weg.» Im Übrigen wolle Sie ihren Wählerinnen und Wählern sowie den unterstützenden Parteien danken, das sei an diesem Sonntag ihre Hauptbotschaft.

Weiter als Stadtrichterin

Gabi Bienz, die ihr Engagement im zweiten Wahlgang klar gesteigert hatte, nennt die über 8000 erreichten Stimmen einen «Achtungserfolg». Es sei wichtig gewesen, dass sie angetreten sei – «auch um der Bevölkerung eine Auswahl zu geben». Auch habe sie das Amt, für das sie sehr gut qualifiziert gewesen sei, sehr gereizt.

Bienz will nun weiter Stadtrichterin bleiben. «Ich habe eine interessante Arbeit, die ich sehr schätze und aus Überzeugung mache.» Ihre Kandidatur hätte mit der Lust nach einer neuen Herausforderung zu tun gehabt. Nach dem Wahlkampf, der sehr intensiv gewesen sei, habe sie nun Zeit, um zu überlegen, welche beruflichen oder privaten Herausforderungen sie sonst interessieren würden. (Landbote)