Statt Bussen gab es ­Broschüren, Rücklichter und Ratschläge

Den Kampf gegen Lottervelos nimmt die Stapo ernst: Nicht weniger als sieben Polizisten sind für die Kontrollen am Mittwochabend aufgeboten worden. Militärisch muten die Instruktionen bei der Einsatzbesprechung an: «Alle Wege müssen gesichert sein!» Wenige Minuten später sind die Zweierteams an der Wartstrasse in Position.

Kein Velofahrer wird an ihnen ungesehen vorbeikommen.

«Wir wollen die Bevölkerung in erster Linie sensibilisieren»



Bei der Kontrolle zeigen sich die Polizisten allerdings weitaus lockerer, als es der Ernst der ersten Viertelstunde hätte vermuten lassen. Bussenzettel sind weit und breit keine in Sicht – verteilt werden vor allem Broschüren, Rücklichter und gute Ratschläge. «Wir wollen die Bevölkerung in erster Linie sensibilisieren», sagt Polizeisprecher Michael Wirz. «Verstösse zu ahnden, ist eher zweitrangig.»

Die Velos werden auf ihre Verkehrstüchtigkeit, darunter vor allem den Zustand von Bremsen, Pneus und Felgen, überprüft. Am häufigsten bemängeln die Polizisten die ungenügende Beleuchtung. Von Gesetzes wegen ist Licht am Velo erst nach Einbruch der Dunkelheit vorgeschrieben.

Empfehlenswert wäre es tagsüber trotzdem: «Viele verstehen nicht, dass es nicht reicht, wenn sie selber genug sehen», erklärt ein Polizist. «Sie müssen auch gesehen werden.» In einer Broschüre der Kapo, die praktische Tipps für mehr Sicherheit auf dem E-Bike verspricht, steht sogar reichlich literarisch, dass die Sichtbarkeit über «Sein oder Nichtsein» entscheiden kann.

An der Frisur liegt es nicht

Um sich selber sichtbarer zu machen, verfügen die Velofahrer von der traditionellen Leuchtweste bis zu blinkenden Hundehalsbändern an Armen und Beinen über verschiedenste Mittel.

«Eigentlich habe ich keine Ausrede dafür, dass ich ohne Helm fahre.»



Doch nicht alle Aspekte der Verkehrssicherheit geniessen ein derart hohes Ansehen: Rund die Hälfte aller Kontrollierten trägt keinen Helm. Warum sie keinen anhaben, wissen die meisten Befragten jedoch auch nicht so genau. «Nein, nicht wegen den Haaren», sagt ein junger Mann mit Gelfrisur. «Ich weiss nicht, wieso ich keinen Helm trage. Sinnvoll wäre es ja schon.»

Etwas kampflustiger klingt es von einer anderen Seite. «Ich trage nie einen Helm», sagt eine Frau. «Und wenn es je obligatorisch wird, zahle ich eben die Busse.»

E-Bike fahren ist gefährlicher

Vorbildlich in Sachen Helm ist dagegen der Grossteil der E-Bike-Fahrer. Vom Flyer der ersten Stunde bis zum modernen Solar Impulse-Modell sind auch ihre Gefährte generell in einem guten Zustand. Trotzdem ist laut der Unfallstatistik die Fahrt mit dem E-Bike im Verhältnis wesentlich gefährlicher als mit einem herkömmlichen Velo.

«Mit dem E-Bike fahre ich frecher»



Selbstüberschätzung und das ungewohnt hohe Tempo sind laut Polizeisprecher Wirz zwei ­wesentliche Probleme. «Mit dem E-Bike fahre ich frecher», bestätigt eine ältere Dame. «Ich ertappe mich selbst beim Gedanken, dass ich bei einer gelben Ampel noch locker durchkomme, auch wenn es eigentlich knapp werden könnte.»

Nach eineinhalb Stunden schliesslich das Fazit: Auf die ­164 kontrollierten Velos kam nur eine einzige Busse, weil jemand unerlaubterweise einen Mitfahrer auf dem Gepäckträger hatte.

Dafür redeten die Polizisten den Velofahrern eindringlich ins ­Gewissen, in Zukunft stets mit Helm und Licht unterwegs zu sein. Bleibt zu hoffen, dass der ­Effekt – anders als etwa die ­Ermahnung des Zahnarztes, doch bitte fleissig Zahnseide zu verwenden – nicht nach einigen ­Tagen schuldbewussten Gehorsams wieder verfliegt.

