Stefanini findet letzte Ruhe in der Schlossmauer

Zu seinen Lebzeiten hatte Bruno Stefanini im Schloss Grandson am Neuenburgersee ein Schlafzimmer. Darüber hinaus stand ihm rund ein Drittel der Fläche zum privaten Gebrauch zur Verfügung. Er soll, so heisst es, die Räume aber selten bis nie genutzt haben.

Dass seine Asche am Sonntag dennoch in der Südmauer eben jenes Schlosses beigesetzt wurde, hat einen einfachen Grund: Es war sein erklärter Wille. Festgehalten hat er ihn in jenem Testament, das auf den 25. Juni 1983 datiert. Das war kurz bevor er das Schloss kaufte.

Beisetzung am Sonntag

Wahr wurde sein Wunsch schon am Sonntag, als die Familie, Freunde und ehemalige Weggefährten des Winterthurer Immobilienkönigs und Gründers der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) vor der Schlossmauer zu einer kleinen Zeremonie zusammenfanden.

«Jeder, der ihn kannte, hat sich wohl schon mal über ihn genervt.»Bettina Stefanini über ihren Vater

Alles in allem seien rund 80 Personen gekommen, um Abschied zu nehmen, erzählt Bettina Stefanini, Tochter des Gründers und Präsidentin der Stiftung. Am Montag hielt sie noch einmal eine Rede, diesmal vor den Medien und im Nieselregen.

Darin gab sie wenig Persönliches preis. Sie sprach über ihren Vater vor allem als Geschäftsmann, der «den Finger am Puls der Zeit», 278 Immobilien und mit 70 alle Hypotheken abgezahlt hatte. Es war aber keine reine Lobrede: «Jeder, der ihn kannte, hat sich wohl schon mal über ihn genervt», sagte sie. Denn er sei auch ein Mann gewesen, der seinen Weg ohne Rücksicht auf andere verfolgt habe.

Sie sprach aber auch über den Sammler und die uferlose Sammlung, die unter anderem das Sterbebett Napoleons und eine Enigma aus dem ersten Weltkrieg umfasste. Sie, die Sammlung, sei ein Garten Eden und alle, insbesondere die Mitarbeiter auf Schloss Grandson können in diesem Paradies gärtnern.

Rilkes Baumringe

Dann stieg sie auf die provisorische Holzkonstruktion vor der Schlossmauer und zog das rote, regenschwere Tuch von der Gedenktafel. Bruno Stefanini, 1924-2018, steht da. Und darüber ein Zitat von Rainer Maria Rilke: «Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.»

Die Tafel am Schloss Grandson. Bild: dba

Was sie beim Enthüllen der Gedenktafel empfunden habe, wollte ein welscher Journalist noch wissen. «Stolz, aber auch Erleichterung, dass wir nun vorwärts machen können», antwortete Stefanini.

SKKG investiert Millionen

Ums Vorwärtsmachen ging es bei der gemeinsamen Pressekonferenz der SKKG als Eigentümerin sowie der Fondation du Château de Grandson (FCG) als Betreiberin. Am Nachmittag stellten die beiden Stiftungen im Rittersaal ihre Ziele vor. Die Austellungsräume sollen komplett umgestaltet und die dafür vorgesehene Fläche verdoppelt werden. Weiter wurde das auf Szenografie spezialisierte Architekturbüro Steiner Sarnen damit beauftragt, den geplanten Museumsbetrieb in Szene zu setzen.

Die Dauerausstellung ist der Schlacht von Grandson, die sich gestern zum 544. Mal jährte, sowie der Geschichte des Schlosses respektive seiner Vorbesitzer gewidmet. Die SKKG wird mehrere Millionen in das bis anhin defizitäre Museum investieren, zusätzlich zu den Millionen, die bereits in die Restaurierung des tausend Jahre alten Schlosses geflossen sind. Das Ziel ist es, die Eintritte von heute 30 000 pro Jahr bis 2026 auf 80 000 zu steigern.

Zu kalt für klassische Malerei

Für die Dauerausstellung kommen gemäss SKKG-Geschäftsführer Christoph Lichtin nur einige Dutzend Objekte aus der historischen Sammlung infrage. Er könnte sich auch vorstellen Ausstellungsstücke hinzu zu kaufen. Schon früher kaufte die Stiftung mal eine Armbrustsammlung für Grandson.

«Wir haben endlos Waffen und Rüstungen.»Christoph Lichtin, Geschäftsführer der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte

Die Objekte aus der historischen Sammlung sollen vor allem in Form von Wanderausstellungen im zweiten und dritten Stock gezeigt werden. Dies passt auch zur Strategie: «Wir wollen mit unserer Sammlung die bestehende Museumslandschaft unterstützen.» Eine Herausforderung stellt dabei das kalte Schlossklima dar: «Klassische Malerei wird man in Grandson wohl nicht sehen.» Aber: «Wir haben endlos Waffen und Rüstungen.»

Suche nach Standort für Sammelhaus

Ein solches Konzept verlangt viel Lagerfläche. Lichtin spricht von 6500 Quadratmetern. Ein Grossteil der Sammlung lagert heute im Bunker von Schloss Brestenberg am Hallwilersee. Von der Idee diesen auszubauen sei man aber ein Stück weit weggekommen. Man sei daran, diverse Standorte in Winterthur zu evaluieren: «Eine gewisse Nähe zum Wintower wäre ideal, dann müssten wir nicht alle Büros frisch planen.»

Die Rede von Bettina Stefanini: