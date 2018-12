Strandbad Pfäffikon tritt aus Sportpasspool aus

Das Strandbad Pfäffikon tritt auf die Saison 2019 aus dem Winterthurer Sportpasspool aus. Grund ist, dass das Zürcher Oberland inzwischen ein eigenes Verbundangebot hat und dieses ein anderes Kassensystem nutzt.

Das Strandbad Baumen in Pfäffikon hätte auf das nächste Jahr die Hardware des Sportpasspool-Systems komplett erneuern müssen, teilte das Departement Schule und Sport der Stadt Winterthur am Dienstag mit. Die Gemeinde Pfäffikon wolle diese Investition aber nicht tätigen und trete deshalb aus dem Sportpasspool aus.

Die Badi am See war seit 2005 im Angebot des Sportpasspools. Rund 5000 Eintritte wurden jährlich mit Sportpässen in Pfäffikon gezählt. Beim Sportpass Winterthur sind momentan 17 Sportanlagen dabei.

Die Gemeinde Päffikon ist zudem seit einiger Zeit auch Mitglied im Verbund «Bade(s)pass Züri Oberland». Dieser arbeitet mit einem anderen Informatik-System als der Sportpasspool. (far/sda)