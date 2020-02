Studenten-Sportverband verhängt Zutrittssperre wegen Coronavirus

Studierende powern sich besonders gerne beim ASVZ aus, dem Akademischen Sportverband Zürich. Ob Muscle Pump, Konditionstraining oder Badminton: In seinen Anlagen bietet der ASVZ über 120 verschiedene Sportarten an. Zu Spitzenzeiten sind Trainingsbereiche und Garderoben voll besetzt, auch in Winterthur, wo ZHAW-Studierende und Alumni im Zentrum auf dem Lagerplatz trainieren. Auch der ASVZ hat inzwischen auf die drohende Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Mitgliedern, die aus China zurückreisen, ist es nach ihrer Ankunft zwei Wochen lang «untersagt», die Sportanlagen zu betreten, heisst es im neusten ASVZ-Newsletter. Auch Studierende mit Grippe-Symptomen sollen den Trainings fernbleiben.

Verbot kaum durchsetzbar

Das Zutrittsverbot durchzusetzen, ist allerdings kaum möglich. Verschärfte Eintrittskontrollen wird es laut einer Sprecherin nicht geben. Die Anweisung sei vielmehr ein Appell an die Selbstverantwortung. Abschätzen, wie viele Mitglieder sich zuletzt in China aufgehalten hätten, könne man nicht.

Die ZHAW orientiert sich an den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit. Von Reisen nach China rate man Angestellten und Studierenden derzeit ab. Rückkehrern empfehle man, stark frequentierte Orte zwei Wochen lang zu meiden. Für das Frühlingssemester, das diese Woche begann, sind sechs chinesische Studenten für ein Austauschsemester eingereist. Auch die Studenten, die letzten Herbst in China studierten, sind wieder zurückgekehrt.