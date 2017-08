Superblock bald etwas weniger leer: Stadt baut neue Sitzungszimmer

28 000 Franken – so viel bezahlt die Stadt jeden Monat Miete für Platz im Superblock, den sie nicht braucht. Bis jetzt. Nun lässt der Stadtrat das vierte Obergeschoss im zentralisierten Verwaltungsgebäude auf dem Sulzer-Areal Stadtmitte teilweise ausbauen, wie gestern mitgeteilt wurde. Nach zwei Jahren Betriebsdauer aktiviere man Teile der vorhandenen Reservefläche, sagt Stadtpräsident Michael Künzle (CVP): «Es hat sich gezeigt, dass wir zu wenige grosse Sitzungszimmer haben.»

Umbau kostet über 1,3 Millionen Franken

Heute gibt es im Erdgeschoss zwei grosse Sitzungszimmer für je 20 Personen, nun sollen im vierten Obergeschoss nochmals zwei solche gebaut werden, ebenso ein Grossraumbüro und zwei Räume für Projektarbeit. Im Erdgeschoss wird ein grosses Sitzungszimmer für etwa 30 Personen erstellt. Der Platz im EG wird frei, weil die ganze Abteilung Grundsteuern ins vierte OG verschoben wird; sie wird damit vom Schalterbereich an der Pionierstrasse 5 entfernt, an dem es nicht immer ruhig ist. Kosten soll das alles, samt Betriebseinrichtung und Möblierung, etwas mehr als 1,3 Millionen Franken. Dieser Betrag wurde vom Stadtrat bereits als gebundene Ausgabe bewilligt, also ohne Zustimmung des Parlaments.

Zwischenvermietungliess sich nicht umsetzen

Die neuen Sitzungszimmer sollen von allen Abteilungen genutzt werden können, und ebenso von den vorberatenden Kommissionen des Stadtparlaments, die ihre Sitzungen gerne im Superblock abhalten würden. Mit den Umbauten füllt sich das vierte Obergeschoss zu zwei Dritteln. Man habe sich anfänglich auch nach externen Zwischenmietern umgesehen, sagt Künzle, aber keine Interessenten gefunden. «Darum haben wir gesagt: Dann schauen wir, wo wir selbst Bedarf haben.»

«Es hat sich gezeigt, dass wir zu wenige grosse Sitzungszimmer haben.»Stadtpräsident Michael Künzle (CVP

Reserveflächen waren im Superblock von Anfang an eingeplant. Beim Bezug Mitte 2015 war der Reserveanteil aber mit 4,4 Prozent an der Gesamtfläche höher als gewünscht; die Kreisschulpflegen waren nicht wie angedacht von den Quartieren in den Superblock umgezogen.

Die Stadtverwaltung mietet den Superblock von der Versicherung Axa Winterthur. Die Jahresmiete beträgt 7,75 Millionen Franken. Mit dem Umbau wird der Mietpreis freilich nicht geringer, doch steigt die Auslastung.

Keine Einigung mit den ­«Interessenten»

Mit dem Einbau zusätzlicher Räume entschied man sich unter den geprüften Varianten für eine teure. Im November hatte Stadtpräsident Künzle noch angegeben, mit «verschiedenen Interessenten» für eine Zwischenvermietung in Kontakt zu sein. Bereits damals war von einer Verschiebung bei der Abteilung Grundsteuern die Rede, allerdings nicht von der gesamten Abteilung, sondern von nur neun Arbeitsplätzen aus diesem Verwaltungsteil. (Landbote)