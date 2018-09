Tank leer – Fluchtversuch gescheitert

Am Montagabend hat ein 22-Jähriger an der Industriestrasse in Winterthur den Schutzpfosten einer Verkehrsinsel umgefahren. Der Unfall wurde der Stadtpolizei Winterthur gegen 22 Uhr gemeldet. Als die Polizei am Unfallort ankam, hatte sich der junge Mann bereits aus dem Staub gemacht. Er hielt aber kurze Zeit später am Strassenrand an.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Wagen kein Benzin mehr im Tank hatte und wohl deshalb zum Stillstand kam. Der Inselschutzpfosten wurde beim Aufprall aus der Verankerung gerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Dem jungen Schweizer wurde wegen Verdachts auf Fahrunfähigkeit die Weiterfahrt verboten. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken. Die Stadtpolizei Winterthur klärt nun die genaue Unfallursache. (far)