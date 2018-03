Tennis draussen, auch im Winter, das soll ab Anfang Mai in der Grüze möglich sein. Dort erweitert der Tennisclub Grüze um drei allwettertaugliche Aussen-Plätze. Deren Belag aus Kunstrasen ist mit Quarzsand verfüllt und mit einer Ziegelsandmischung bedeckt. «Es lässt sich wie auf einem üblichen Sandbelag spielen, aber das Wasser läuft rascher ab», erklärt Tenniscenter-Betreiber André Müller. Er will die acht Indoor-Felder mit Teppich-Belag seines Tennis-Centers nicht einfach um drei weitere Plätze erweitern. Hinter dem Ausbau steht der Plan, Tennis einerseits als lokalen Breitensport zu fördern und anderseits die grössten Talente in der Stadt zu halten, das sind jeweils etwa 15 Spieler. Viele Nachwuchshoffnungen wandern heute wegen der besseren Trainingsbedinungen nach Zürich zu GC, nach Kreuzlingen oder nach Biel ab.

Zwei Aussen- und zwei Innenplätze sind daher künftig für die Tennis Academy reserviert, in der Top-Talente zu Top-Spielern geformt werden sollen. Die milden Winter machen es möglich, dass sich inzwischen bis Mitte Dezember draussen Bälle schlagen liessen, auf Sand nota bene, dem internationalen Standard-Belag. Kopf der Kaderschmiede ist Trainer Roman Vögeli. Zusammen mit den drei neuen Indoor-Plätzen der Ballsportarena Win4 seien die Trainingsbedingungen auch in Winterthur so gut, dass auch Kinder zwischen 5 und 9 Jahren wieder «trainieren, trainieren, trainieren» könnten.

Ziel: 200 neue Junioren

Ein zweites Feld in der Grüze wird, falls frei, vermietet, und das dritte ist den Club-Junioren vorbehalten. Denen soll künftig auch das neue einfachere Platz-Regime neue Anreize geben: Man muss nicht mehr reservieren, sondern kann die freie Courts einfach bespielen. «Ein Tennis-Match soll auch spontan möglich sein», sagt Müller. 200 neue lizenzierte Juniorinnen und Junioren solle das in den nächsten Jahren anlocken. Das haben sich die lokalen TCs zum Ziel gesetzt, um aus der etwas lähmenden Stagnation auszubrechen. Einen «Federer-Effekt», das hört man immer wieder, hat es so nämlich nie gegeben.

Wie laut ist ein Tennisschlag?

Eigentlich sollte schon seit letztem Herbst draussen die Bälle fliegen. Doch die Lärmmessungen und das Gutachten dazu zogen sich in die Länge. Die Plätze werden direkt gegenüber der grossen Wohnbausiedlung beim Seemer Kreisel liegen. Der Lärmgrenzwert eines geschlagenen Balles liegt zwischen 45 und 55 Dezibel, je nach Tageszeit.

Die Stadt, welche die rund 3500 Quadratmeter grosse Parzelle dem TC Grüze im Baurecht abgibt, hat inzwischen die Bewilligung erteilt, und daraufhin kam auch die Bestätigung des kantonalen Lotterie-Fonds, der 100 000 Franken an das 700 000 Franken-Projekt beisteuert.

Noch nicht gebaut werden vorerst das Extra-Clubhauses und die elf neuen Parkplätze: «Wir warten erst einmal, wie das Ganze anläuft», sagt Müller. Entsprechend fand der Spatenstich im kleinen Rahmen statt.

Ob ein Henri Laaksonen-Effekt dem Förderprojekt den rechten Drall geben wird, bleibt offen. Geplant war, dass auch die Nummer Drei der Schweiz künftig auf den neuen Aussenplätzen trainiert, der TC Grüze ist sein Stammverein. Doch Laaksonen, die Weltnummer 125, sucht derzeit in den USA nach seiner Form, weit weg vom Seemer Kreisel. Immerhin: der aktuelle U12-Schweizermeister spielt beim LTC Winterthur, Maxime Grünig. (Der Landbote)