Test mit neuen Anzeigen, günstig und stromsparend

In vielen deutschen Städten kenne man diese neuen Displays bereits, im Kanton Zürich würden sie nun ein bis zwei Jahre lang erprobt.

Das meldete Stadtbus gestern. Sechzehn Haltestellen im ganzen Kanton hat der ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) für den Versuch ausgewählt, drei davon im Netz von Stadtbus: die Haltestellen Römertor, Etzberg und Bachtelstrasse (am Lindspitz). Dort sind diese neuen Anzeigen seit einigen Tagen installiert.

Weniger hell, mit Batterie

Was ist am neuen System anders als bei den bisherigen Anzeigen? Diese gibts am Bahnhof und an anderen viel benutzten Abfahrtsstellen, und diese leuchten vor allem viel heller als die neuen LCD-Displays. Das bedeutet aber auch: Die hellen brauchen mehr Strom. Die neuen hingegen benötigen keine externe Stromzufuhr, sondern funktionieren mit einer Batterie, die laut Mitteilung nur alle drei Jahre ersetzt werden muss.

Die exakten Abfahrtszeiten werden bei beiden Systemen via Handynetz übermittelt. Was nur das neue System hat: einen Knopf weiter unten am Gestänge. Wenn man den drückt, sagt eine Stimme, was auf der Anzeige steht. Das ist hilfreich für Sehbehinderte, hilft aber auch, wenn bei Dunkelheit oder Lichtspiegelungen das Display nur schwer lesbar ist.

Kosten beträchtlich tiefer

Einen weiteren Vorteil, der für sparsame Politiker wichtig ist, nennt der für Stadtbus zuständige Stadtrat Stefan Fritschi (FDP): «Die neuen Anzeigen sind mit rund 5000 Franken wesentlich günstiger als das andere System, das gegen 40 000 Franken kostet.» Zudem seien auch Unterhalt und Betrieb viel weniger aufwendig.

«Damit könnten auch mittlere und kleinere Haltestellen ausgerüstet werden, bei denen sich die teure Installation nicht rechtfertigen lässt», sagt Fritschi.

Wann es so weit ist, weiss er noch nicht. Wenn die Resultate der Testphase vorliegen, werde es zunächst zu einer Ausschreibung im gesamten ZVV-Gebiet kommen, da es verschiedene Anbieter gebe.

(Der Landbote)