Totaler Schneeausfall

Vollalarm für Lastwagen und Traktoren mit Schneepflug löste das Strasseninspektorat der Stadt zuletzt vor sieben Jahren aus, im Winter 2013. Gleich drei Mal boten die Verantwortlichen damals jeden verfügbaren Pfadschlitten auf, um die Strassen in der Stadt möglichst schnell vom Schnee zu befreien.

An 23 Tagen fiel in jenem Winter in Winterthur Schnee, insgesamt 169 Zentimeter. Ein Wert der gemäss Daten des Strasseninspektorates zuvor erst einmal übertroffen worden war: Zwischen November 1969 und April 1970 fielen 186 Zentimeter Schnee.

Im Winter als die Mauer fiel

Im «Winter» 2020 fiel bisher gar kein Schnee, jedenfalls kein messbarer («Landbote» vom Dienstag). Dafür müsste mindestens ein Zentimeter fallen und zumindest einen Moment lang liegen bleiben. Gar keinen Schnee in Winterthur gab es zuletzt vor genau dreissig Jahren, im Winter 1990. Kurz zuvor hatte der Kalte Krieg mit dem Fall der Berliner Mauer geendet.

Am Himmel über Winterthur tanzten an fünf Tagen einige wenige Schneeflocken, doch bis auf den Boden flogen sie nie. Gleiches war auch im laufenden Winter dann und wann der Fall. Nur war es eben immer zu wenig Schnee für eine offizielle Messung.

Basis für diese Aussagen sind Daten des Strasseninspektorates sowie weiterer Wetterstationen. Die Daten der Stadt reichen zurück bis ins Jahr 1968, als der erste Schneefall am 16. November registriert wurde.

In den Jahrzehnten danach wurde der Schnee zuerst an der an der Schaffhauser-, dann an der Seener- und schliesslich an der Etzbergstrasse gemessen und protokolliert: Das Datum des ersten Schneefalls (nie früher als am 3. November 1980), aber auch die grösste gefallene Tagesschneemenge (30 Zentimeter am 25. Februar 1986) oder die Zahl der Tage mit geschlossener Schneedecke (99 Tage! im Winter 1970).

Die Datenreihen haben allerdings einen Makel. Sie sind unvollständig. In den Unterlagen des Strasseninspektorates fehlt das Blatt «Schneemessungen Statistik 2000 bis 2009». Wahrscheinlich ist es in einem Papierkorb oder einem Aktenschredder gelandet. Genau nachvollziehen lasse sich der Verlust nicht mehr, sagt Peter Hirsiger, Leiter des Strasseninspektorates.

Im Rahmen der Zentralisierung der Stadtverwaltung im Superblock habe die Menge an Papierakten stark reduziert werden müssen, sagt Hirsiger. «Die Blätter sind vermutlich beim Umzug verloren gegangen».

Messen auf dem Schneebrett

«Der Landbote» hat die Lücken gefüllt, mit einer Recherche im Archiv und mit Daten des Flughafens Zürich. Demnach gab es auch in dem Jahrzehnt ohne Daten des Strasseninspektorates in Winterthur keinen Winter ohne Schnee.

Am wenigsten fiel im Winter 2008, als die Flughafen-Meteorologen nur 13 Zentimeter Neuschnee verzeichneten. Dafür begann der Winter 2009 schon im Oktober. Viele empfanden jenen Winter als «sibirisch kalt». Für den Meteorologen aber war er «sehr durchschnittlich». 80 Frosttage und 23 Tage mit Schnee bis Mitte Februar im langjährigen Vergleich sind völlig normal, sagte er damals.

Ab dem Winter 2010 sind die Daten wieder vollständig vorhanden. Seit 2018 werden sie automatisch erhoben auf dem Werkhof des Strasseninspektorates hinter der Villa Flora. Bis dahin war die Messmethode der Stadt eine manuelle.

Auf zwei Brettern mass ein Mitarbeiter des Strasseninspektorates täglich um 6 Uhr morgens den Schnee. Das eine Brett für die Tagesmenge wurde danach wieder sauber gewischt. Auf dem anderen Brett liess der Mitarbeiter den Schnee liegen, um die maximale Schneehöhe bestimmen zu können.

Sei Inbetriebnahme der automatischen Station werden einige Daten, wie der Zeitpunkt des letzten Schneefalls oder die grösste gefallene Tagesmenge nicht mehr ausgewiesen. Dafür werden neu die Frosttage erfasst, die Tage also, an denen die Temperatur nie dauerhaft unter 0 Grad Celsius fällt. Frosttage gab es seit dem Winter 2015 demnach: 58, 32, 21, 8, 0 – und im laufenden Winter erneut 0.

Ein Tag länger Winter

Ein wenig Hoffnung auf Schnee in diesem Winter – der meteorologische dauert ausnahmsweise bis am 29. Februar, der astronomische wie üblich bis am 20. März – lassen die Daten des Strasseninspektorates noch. In den vergangenen 50 Jahren fiel auch nach dem 20. Februar noch an vielen Tagen Schnee.

1987 und 1988 waren es Anfang März einmal 10 und einmal 9 Zentimeter, was die höchste registrierte Tagesmenge in jenen Wintern war. Und erst ein Jahr her ist es, dass auch im April und Mai noch Schnee fiel. Mit knapp 3 Zentimetern und 0,5 Zentimetern aber bloss ganz wenig.