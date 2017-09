Toys ‘R’ Us will trotz Insolvenz Filiale beziehen

Anfang Woche hat Toys ‘R’ Us in den USA und Kanada Insolvenz angemeldet; die Firma muss insgesamt fünf Milliarden Dollar Schulden abbauen. In Winterthur ist der Spielwarenhändler indessen als Mieter im Gewerbehaus Grüzefeld Süd und West vis-à-vis der Eishalle eingeplant. Wird es in Winterthur noch einen Toys ‘R’ Us geben? Die Bauunternehmerin Rimaplan AG aus Regensdorf hat mit der US-Firma Kontakt aufgenommen, wie Marketingverantwortlicher Miklos Heidrich auf Anfrage sagt: «Wir wissen nicht, was passiert, und haben darum das Gespräch gesucht.» Seitens Toys ‘R’ Us Switzerland gibt es derweil Entwarnung. «Die Insolvenz und das damit einhergehende Restrukturierungsverfahren betreffen die Schweiz nicht direkt», sagt Alexander Paul, Verkaufsleiter Schweiz. Anders als in den USA erwirtschaften europäische Ländergesellschaften von Toys ‘R’ Us teilweise Gewinn und werden aus dem Insolvenzverfahren herausgehalten. «Für die Filiale in Winterthur ist alles auf ‹Go›», so Paul. «Die Verträge sind unterschrieben und wir werden uns wie geplant einmieten.»

Unterdessen füllt sich die schon seit Jahren bestehende Baugrube im Grüzefeld, seit im Mai der Grundstein gelegt wurde. Bis im November 2018 soll der vierstöckige Neubau fertig sein. Im Obergeschoss ist der Möbeldiscounter Conforama als Ankermieter unter Vertrag, im Erd- und Untergeschoss wird neben dem Toys ‘R’ Us ein Tierfachmarkt der Kette Fressnapf einquartiert. Auf rund 5000 Quadratmetern sind im zweiten und dritten Stock ­Büros geplant. Bislang konnte eine der Büroflächen vermietet werden. «Wir haben einen Mieter gefunden, dieser möchte aber nicht namentlich genannt werden», sagt Heid­rich.

Aufwertung steht zur Diskussion

Der Bauunternehmerin Rimaplan gehört auch das gegenüber liegende Gebäude an der Industriestrasse, das unter anderem den Billigladen Otto’s, das Fitnessstudio Basefit und einen Halal-Supermarkt beherbergt. Das Grüzefeld-Gebäude dürfte mit seiner Modernität einen krassen Gegensatz zu dem in die Jahre gekommenen Einkaufscenter bilden. Noch ist unklar, ob eine Renovation des alten Centers bevorsteht. «Eine Aufwertung steht zur Diskussion, aber der Eigentümer hat noch keinen Entscheid gefällt», sagt Heidrich. Sobald Grüzefeld Süd und West gebaut sei, wolle man schauen, was ins Konzept passe und dann über eine mögliche Aufwertung entscheiden. (Landbote)