Trottoir bleibt monatelang abgeriegelt

Fussgänger haben keine Freude am Schild mit dem schwarzen Mann im roten Kreis: Es sagt ihnen, dass es einen Umweg zu nehmen gilt. Zum Glück dauert die Einschränkung meist nur kurz.

Anders in Wülflingen: Schon seit vielen Monaten ist das Trottoir an der Wülflingerstrasse, zwischen katholischer Kirche und Schloss, für Fussgänger blockiert. Und das wird noch so bleiben: Die Sperrung gilt, solange auf dem angrenzenden Privatgrundstück gebaut wird, wie es bei der Stadtpolizei auf Anfrage heisst.

«Wieder einmal zeigt sich, dass Winterthur die Fussgänger nicht ernst nimmt», meint dazu ein ­Anwohner, der den «Landboten» kontaktierte. Er ärgert sich, dass er die Strasse nun zweimal überqueren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen. Andernorts würden die Stadtbehörden Begehungen durchführen, um so langfristige Sperrungen zu vermeiden.

Begründet mit der Sicherheit

Eine solche fand derweil vor ­Baubeginn auch in diesem Fall statt, wie man bei der Polizei versichert, die die Abriegelung zu ­bewilligen hatte. Vor Ort habe man gesehen, dass eine Sperrung nötig sei, sagt Stapo-Sprecher ­Adrian Feubli: «Dieser Bereich wird als Zufahrt für die Bau­fahrzeuge benötigt. Hätte man die Zufahrt über das Trottoir geführt, hätte es für die Fussgänger gefährlich werden können.»

«Fussgänger sind relativ flexibel, darum wird ihnen viel zugemutet.»Thomas Schweizer,

Leiter Fussverkehr Schweiz

Der Umweg für die Fussgänger sei sicherlich zumutbar: Auf beiden Seiten der Baustelle gibt es einen Fussgängerstreifen, und auf der gegenüberliegenden Stras­­senseite verläuft ein Trottoir. Dass Fussgänger den Umweg zuhauf verweigern und auf der viel ­befahrenen Wülflingerstrasse ­gehen würden, hat man bei der Stadtpolizei nicht festgestellt.

«Das zeigt die Prioritäten»

Trottoirsperrungen zeigten immer die Prioritäten derer, die sie anordnen, kommentiert der ­Leiter des Fussgängerinteressen­verbands Fussverkehr Schweiz, Thomas Schweizer. «Fussgänger sind relativ flexibel, darum wird ihnen viel zugemutet.» Dabei wären jeweils auch Einschränkungen des Strassenverkehrs möglich, etwa eine Verschmälerung der Strasse zugunsten eines provisorischen Trottoirs. Jedenfalls sei die ersatzlose Aufhebung keine Bagatelle: «Für Personen, die nicht gut zu Fuss sind, stellen lange Umwege ein Problem dar.» (gu)