Umstrittener Wirt darf im Rathaus weiter auftischen

Viel Geschirr ist zerschlagen worden in der Causa Rathausbistro: Die Stadt will ihren Pächter hinauswerfen und tadelte ihn öffentlich scharf – der Wirt wiederum ärgert sich über den Abwart des Rathauses, den er für pingelig und feindselig hält, und auch mit den Redaktoren des «Landboten» will er nicht sprechen, weil die Zeitung «unfair» über die Sache berichtet habe.

Eskaliert ist die Situation im April 2016: Der Wirt, der zuvor schon gerügt worden war, weil er im Durchgang beim Rathaus unschöne Gerätschaften aufgestellt hatte, sprayte mit gelbem Leuchtspray einen Parkplatz auf den Boden und platzierte darauf seinen Geländewagen. Das Rathaus ist im überkommunalen Denkmalschutzinventar verzeichnet; in der Passage ist nicht einmal das Velofahren gestattet. Er sei schliesslich der Pächter im Durchgang, meinte Mostafa Mohamed damals, und er lasse sich nicht vom Abwart vorschreiben, was er zu tun und zu lassen habe. Seitens der Stadt Winterthur, welche die Liegenschaft besitzt und seit vielen Jahren an den Gastronomen verpachtet, liess Stadträtin Yvonne Beutler (SP) verlauten, man habe genug und wolle den Pachtvertrag auflösen.

«Grosszügige Vorstellungen von Zumutbarkeit»

Ein Augenschein heute im Durchgang: Die Passage ist keine «Gerümpelkammer» (Beutler) mehr, sondern präsentiert sich ordentlich. Wirt Mohamed, den die Stammgäste «Massimo» nennen, tischt aber weiterhin auf. In der juristischen Auseinander­setzung sei die Stadt unterlegen, bestätigt Yvonne Beutler auf ­Anfrage.

Bereits im Januar hat ihr zufolge das obligatorische, einem möglichen Prozess vorangehende Schlichtungsverfahren am Bezirksgericht mit einem Urteilsvorschlag zugunsten des Pächters geendet, welchen die Stadt akzeptierte. Das Schlichtungsverfahren ist kostenlos und es musste auch keine Parteienentschädigung bezahlt werden, so sagt Beutler. Ihr Kommentar: «Das Gericht hat grosszügigere Vorstellungen von Zumutbarkeit als wir. Darum bleibt das Pacht­verhältnis vorderhand bestehen.» Vorderhand, das heisst bis am 30. November 2021 – dann laufe der Vertrag ­ohne Weiteres aus, eine Kündigung werde nicht erforderlich sein. Der betroffene Wirt sagt dazu nichts, ebenso der ihn zuletzt vertre­tende Jurist, welcher sich auf das Anwalts­geheimnis beruft.

Busse wegen Parkierens im Durchgang angefochten

Laut Beutler ist noch ein Strafverfahren hinsichtlich unerlaubten Parkierens im Gang. Offenbar hat der Wirt die Busse, die er für das Parkieren des Gelände­wagens im Durchgang erhielt, angefochten. Hinfällig geworden ist dagegen die Anzeige der Stadt wegen Sachbeschädigung, da sich die angebrachte gelbe Parkplatzlinie damals ohne Beschädigung des Bodens entfernen liess.

Symbol an der Scheibe machte Schlagzeilen

Wirt «Massimo» war nicht nur wegen Streitigkeiten mit der Stadt in die Schlagzeilen gekommen, sondern auch mit einem an die Bistrofenster geklebten Symbol, das als Zeichen der in Ägypten mittlerweile verbotenen Muslimbrüder gedeutet wurde. Man habe das Zeichen missverstanden, sagte Mohamed damals; er trete für Demokratie und ­Menschenrechte ein.

Trotz der verlorenen Aus­einandersetzung um den Pachtvertrag kann Stadträtin Beutler der Verhandlung etwas Positives abgewinnen. Der Durchgang sei seither, wie der Augenschein ­bestätigte, viel auf­geräumter, ­dadurch sei das eigentliche Ziel erreicht worden und die Situation habe sich insgesamt ­entspannt. (Landbote)