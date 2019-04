Unfälle beschäftigen die Polizei übers Wochenende

Die Unfallserie des Wochenendes nahm am Samstag um 09.15 Uhr ihren Lauf. Wie die Stadtpolizei mitteilt, ereignete sich zu dieser Zeit im Parkhaus der Liegenschaft Schaffhauserstrasse 152 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen.

Ein 59-jähriger Lenker fuhr dabei mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einem Parkfeld und prallte mit dem Heck gegen die Fahrerseite einer vorbeifahrenden 91-jährigen Lenkerin, wodurch diese sich Handverletzungen zuzog. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11'000 Franken. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst Winterthur in Spitalpflege verbracht.

Um ca. 11.30 Uhr kam es zum nächsten Unfall. Diesmal handelte es sich um eine Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen und zwar auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn der Wülflingerstrasse, Höhe Liegenschaft Nr. 126. Ein 40-jähriger Fahrzeuglenker hielt vor einem Fussgängerstreifen an. Die nachfolgende 42-jährige Personenwagenlenkerin bemerkte dies zu spät und prallte mit der Front ihres Fahrzeugs gegen das Heck des vorderen Autos, wodurch ein Gesamtsachschaden von ca. 35'000 Franken entstand.

Frau stürzt mit Dreirad

Am Samstagabend um ca. 21.50 Uhr gab es dann auf der Zürcherstrasse, Höhe der Verzweigung mit der Klosterstrasse, noch eine Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von 1'500 Franken. Eine 21-jährige Lenkerin prallte mit der Front ihres Fahrzeugs auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn der Zürcherstrasse gegen das Heck eines 36-jährigen Autofahreres.

Und am Sonntag ereignete sich nahe der Liegenschaft Wieshofstrasse 102 in Winterthur schliesslich noch ein Selbstunfall. Eine 79-jährige Frau fuhr mit einem Dreirad über ein ordentlich verlegtes Baustellenkabel, wodurch sie zu Fall kam und sich Kopfverletzungen zuzog. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst Winterthur in Spitalpflege verbracht. (mst)