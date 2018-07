Unterführung überschwemmt: Autos bleiben stecken

Wegen des Starkregens war am Dienstagmorgen die Unterführung an der Ohrbühlstrasse in Winterthur überschwemmt. Dies vermeldet die Stadtpolizei Winterthur auf Twitter. Dennoch haben Autofahrer versucht, das nasse Hindernis zu überwinden. «Drei Auto sind im Wasser steckengeblieben und erlitten Totalschaden», sagt Stadtpolizeisprecherin Sarah Paul auf Anfrage.

Nach starken Schauern ist die Unterführung an der Ohrbühlstrase beim Bahnhof #Hegi momentan für sämtlichen Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr ist an der Arbeit. ^wi pic.twitter.com/apAqb635Ol — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) 3. Juli 2018

Dabei ist laut Paul Öl ausgelaufen. Die Feuerwehr rückte gegen 10 Uhr aus, um das Öl abzupumpen. Nach etwa einer Stunde war die Strasse beim Bahnhof Hegi wieder frei. Weitere Meldungen sind bei der Stadtpolizei Winterthur derzeit nicht eingegangen.

Stillstand am Flughafen Zürich

Am Dienstagmorgen zogen aus dem Westen Gewitter mit heftigem Platzregen über die Schweiz gezogen.

Zwischen 8:36 und 9:14 Uhr ging auf dem Rollfeld des Flughafens Zürich am Dienstagmorgen fast nichts mehr. Wegen eines sehr starken Gewitters, das direkt über das Flughafengelände zog, kam es zu einem sogenannten «Handling-Stopp» – Während etwa 40 Minuten wurden keine Flugzeuge mehr abgefertigt.

Besonders betroffen war der Kanton Bern. Hagel, Starkregen und Blitzeinschläge haben seit Montagabend zu etlichen Feuerwehr-Einsätzen im Kanton geführt. Bei der Polizei gingen rund 40 Meldungen ein, wie eine Sprecherin am Dienstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte. (far)